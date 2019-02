‘GH DÚO’: Piden la expulsión de Sofía por una colleja a Alejandro Albalá

Tras el incidente con Julio Ruz, la audiencia está mirando con lupa todos los comportamientos de los concursantes

Los acontecimientos en ‘GH DÚO’ se han precipitado desde que ayer noche la dirección del programa expulsara a Julio Ruz de la casa. Tras un fin de semana muy movido dentro en Guadalix de la Sierra, Julio Ruz entró anoche en el confesionario y no volvió a pisar la casa nunca más, para salir fulminantemente de ella.

Pero los espectadores ahora están siguiendo con mucha intensidad el motivo de la expulsión, y son muchos los que celebran la decisión del programa, aunque reclaman que también actúen contra otros concursantes del reality. Ha ocurrido en estas últimas horas con la actitud de Sofía Suescun contra Alejandro Albalá.

La pareja sigue manteniendo una relación de amor-odio dentro de ‘GH DÚO’ y las redes han estallado contra algunos gestos de Sofía hacia su ex. Sofía sigue tratando con mucha condescendencia a Albalá, al que prácticamente utiliza día tras día para que la entretenga en la casa. Albalá tuvo que estallar en la cocina cuando Sofía, riéndose un poco de él, le soltó una colleja sin venir a cuento que no le sentó nada bien. Además de no ser la primera vez que ocurre.

Aunque Sofía pidió disculpas después, las redes sociales compararon la actitud de la navarra con la de Julio Ruz con María Jesús Ruiz en estos últimos días. Y es que Sofía Suescun sigue manejando al pobre de Albalá en cada momento y poco a poco se va dando cuenta, hasta que todo estalle.

Y si la colleja se la hubiese dado Alejandro a Sofía, se “vería” igual de bien? PENOSO.#GHDÚODBT4 pic.twitter.com/xvFGACH302 — BEATRIZ V. V. (@chicabisbala) 3 de febrero de 2019

Me meo con Sofía dándole una colleja a Alejandro JAJAJA.#GHDÚO4F pic.twitter.com/KYzxKR16VL — Aritz Saavedra (@AritzMaslany) 4 de febrero de 2019

Han expulsado a Julio (bien expulsado) por “agarrar” y no a Sofia por “PEGAR” una colleja 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ Where’s The lógica? @ghoficial #GHDÚODBT4 — 1 de los 4 gatos (@SergioBen111) 3 de febrero de 2019