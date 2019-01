El podemita de las rastas dice que no están “contentos” con la traición de Errejón

El diputado de Unidos Podemos, Alberto Rodríguez, ha admitido este viernes que en Podemos no están “contentos” con la decisión de Íñigo Errejón de presentarse a la Comunidad de Madrid bajo las siglas de ‘Más Madrid’, plataforma de la alcaldesa, Manuel Carmena.

“Ayer me subí al avión y cuando aterricé tenía esta noticia. Lo digo abiertamente, no es algo que nos ponga contentos pero es algo que hay que asumir con naturalidad en el juego democrático, y si hay personas que deciden tomar otro camino no queda otra que desearle suerte y seguir trabajando”, ha apuntado en una tertulia en la ‘Cadena Ser’ recogida por Europa Press.

En la organización regional de Podemos han optado por no analizar la decisión de Errejón porque “hay muchas variables” que desconocen sobre lo que pasa en los procesos electorales en Madrid.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria de Organización, Pino Sánchez, ha afirmado que la situación en Madrid “no tiene nada que ver” con la de Canarias donde la apuesta por la confluencia electoral es “clara” con IU, Equo y Sí se Puede, especialmente al Parlamento de Canarias, los cabildos y los principales municipios de las islas.