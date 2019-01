El ministro de Exteriores de Bolsonaro dice que no trabajará a favor del “orden mundial”

El nuevo ministro de Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, ha subrayado este miércoles tras asumir el cargo que el Gobierno de Jair Bolsonaro "está liberando Brasil" y ha recalcado que no trabajará a favor del orden mundial.

“No estamos aquí para trabajar por el orden mundial, estamos aquí para trabajar por Brasil”, ha dicho, antes de agregar que “hay que tener presente la patria, no un artículo de ‘Foreign Affairs’ o ‘The New York Times'”.

En un discurso que ha iniciado con la lectura de un pasaje de la Biblia con el que Bolsonaro suele dar comienzo a sus discursos, ha defendido “leer menos ‘The New York Times’ y más a José de Alencar, escuchar menos a la CNN y más a Raul Seixas”.

Araújo ha expresado además su admiración por “la nueva Italia, Hungría y Polonia” y ha señalado que “el problema del mundo no es la xenofobia, sino la oicofobia (la fobia a estar en casa)”, según ha recogido el diario local ‘Folha de Sao Paulo’.

“Brasil estaba preso fuera de sí mismo. Me gustaría decir que la política exterior brasileña estaba presa fuera de Brasil”, ha dicho, al tiempo que ha argumentado que “la política exterior se atrofió por miedo a ser criticada”.

“No tengo miedo a sufrir, a ser criticado. No tengo miedo a ser brasileño. No tengo miedo. Nos apegamos mucho a nuestra propia imagen y creamos una especie de miedo. No tendremos miedo al pueblo brasileño, somos parte del pueblo brasileño”, ha remachado.

Araujo era hasta ahora jefe del Departamento para Estados Unidos y Canadá del Ministerio de Exteriores. En 2017 publicó un artículo en el que defendió que Brasil tiene la oportunidad de recuperar su “alma occidental” si adopta el nacionalismo del presidente estadounidense, Donald Trump.