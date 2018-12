Oltra se une a la defensa de Zaplana: “La prisión no es un lugar para un enfermo de gravedad”

En declaraciones a los medios en una visita a un centro social de Valencia, Oltra ha respondido así al ser preguntada por la situación hospitalaria de Zaplana, ingresado desde hace nueve días en el Hospital La Fe por complicaciones en su estado de salud a raíz de la leucemia que padece.

La también dirigente de Compromís ha recordado que ya expresó esta opinión sobre la situación de Zaplana en agosto, y ha reiterado que esta postura “vale para él y para cualquiera, y hay muchos” como el expolítico del PP que cumplen condena aquejados de enfermedades graves.

“Es un tema a revisar” y no sólo por el caso concreto de estos meses que atañe a Eduardo Zaplana, según Oltra, para quien la prisión “no es un lugar para una persona enferma de gravedad”.

“Hay que revisar la situación de humanización del sistema penitenciario. Zaplana es una persona conocida pero hay muchas anónimas en situaciones iguales o más graves que habría que revisar. Ya lo dije en agosto y no ha cambiado mi opinión al respecto”, ha sentenciado.

Por su parte, la exconsellera con Zaplana y especialista en Hematología Alicia de Miguel ha publicado un artículo en el diario El Mundo donde reclama “una conducta humanitaria” para quien fuera su presidente, tanto en el Consell como en el PP de la comunidad valenciana.

Para De Miguel, si el jefe de Hematología de La Fe “afirma que Eduardo Zaplana corre un gravísimo riesgo vital y presenta una situación potencialmente mortal, no creerlo a pies juntillas y actuar en consecuencia es de una temeridad a la que no encuentro ninguna explicación racional. Y no la encuentro porque no existe”.

También se dirige a “aquellos que imparten justicia” para que escuchen las voces de quienes piden para el expresidente “humanidad” ante su estado actual.