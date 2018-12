Los CDR llaman a bloquear la salida del Consejo de Ministros: “¡Que no salgan!”

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha afirmado que las protestas de este viernes contra el Consejo de Ministros han generado un "efecto de huelga general" y han evidenciado que no es un día normal en Barcelona

La protesta de los violentos quiere un último golpe de efecto después de haber generado el caos y la paralización en Barcelona. Los llamados Comandos de Defensa de la República llaman a bloquear la salida del Consejo de Ministros. Pedro Sánchez no ha conseguido aplacar la furia de los independentistas a pesar de sus gestos de diálogo con Torra.

Los independentistas de la ANC presumen de haber paralizado Barcelona con lo que ellos llaman “efecto huelga general”. En las calles la imagen de falta de normalidad es absoluta con la presencia de la policía y las provocaciones continuas de los CDR. Los violentos han lanzado huevos y petardos a la policía. Las bengalas de colores además están llenando de humo el aire en un día de ambiente enrarecido.

La provocación de los CDR

En declaraciones a los medios la presidenta de la independentista ANC ha reivindicado que Barcelona se ha paralizado y ha habido movilizaciones en varios puntos de Cataluña, por lo que destaca que “es un día de no normalidad”. Los independentistas saben que hoy es un día en el que tienen puesta su mirada los medios de comunicación de todo el mundo.

También ha sostenido que en las últimas semanas ha habido un “intento de enfriamiento” de las movilizaciones por parte de Torra, sobre todo por la reunión del jueves con el Gobierno central.

En este sentido, ha reclamado que el “el diálogo se transforme en hechos”, ya que considera que el Gobierno de Pedro Sánchez de momento no ha hecho ningún gesto para el independentismo.

“Esperemos que sea una cosa que vaya en serio. De hechos no hemos visto ninguno. Que no haya sido una reunión de cara a la galería para rebajar la tensión”, ha añadido. ANC, Ómnium y los CDR no han querido rebajar el nivel de tensión en las calle precisamente con la intención de obtener sus objetivos. La salida de los ministros de la Lonja de Mar será uno de los momentos más tensos del día.