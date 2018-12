Los CDR se hacen fuertes y el comercio cierra ante la pasividad de los Mossos

Los violentos CDR han campado a sus anchas por una de las vías principales de Barcelona la Via Laietana. Los Mossos no han opuesto resistencia alguna los

Los comercios no han abierto en Vía Laietana una de las arterias que han tomado desde primera hora de la mañana los violentos CDR. Los propietarios de establecimientos de la zona han decidido hacer caso a las recomendaciones de la policía. Los agentes han recomendado no abrir y no dejar fuera las puertas de los locales objetos contundentes.

Sólo ha habido un detenido a pesar de los gestos continuos por parte de los CDR que se han encarado con los Mossos. Finalmente los agentes han decidido dejarles pasar aunque sí se han quedado protegiendo el edificio de la Jefatura Superior de Policía en Barcelona. Cientos de personas se han concentrado allí como cuenta desde Barcelona un equipo de OKDIARIO.

Comercio cerrado

Los Mossos d’Esquadra han detenido este viernes por la mañana a un activista de los CDR en la Vía Laietana de Barcelona por un presunto delito de desórdenes públicos, ha informado la policía catalana en su cuenta de Twitter.

Fuentes policiales han explicado a Europa Press que el arrestado llevaba material para fabricar cócteles molotov o algún otro tipo de artefacto explosivo o incendiario.

La detención se ha realizado a las 9.03, han detallado fuentes policiales, en una avenida que está cortada por el dispositivo policial de seguridad del Consejo de Ministros, y en la que se encuentra la Jefatura Superior de Policía de Cataluña.

Cócteles molotov

La Guardia Urbana ha cortado el tráfico de vehículos y peatones en los alrededores de la Llotja de Mar de Barcelona a las 8.30 horas de este viernes, en las calles Marquès de l’Argentera y Vía Laietana.

Lo hace una hora antes de que comience la reunión del Consejo de Ministros, que estaba prevista a partir de las 9.30.

Los primeros manifestantes han llegado a las 8.00 a la zona; entre ellos, grupos de ‘Voluntarios Sanitarios por la República’ y ‘Bomberos por la República’, vestidos de amarillo y naranja, respectivamente