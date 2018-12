Rivera sobre Sánchez: “Le da igual que humillen a los españoles”

Albert Rivera ha criticado este viernes que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, haya ofrecido formalmente por carta una reunión entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra El líder de Ciudadanos Albert Rivera considera que no se puede pedir solo que se garantice la seguridad cuando va el Gobierno

Albert Rivera, ha criticado este viernes que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, haya ofrecido formalmente por carta una reunión entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el próximo 21 de diciembre. Además, ha insistido en que hay que aplicar el artículo 155 de la Constitución y que el Ejecutivo central debe tomar temporalmente el control de los Mossos “para garantizar la seguridad” de Cataluña.

Rivera ha rechazado que Sánchez quiera mantener un encuentro con quien “llama a la violencia, a la vía eslovena, que es llamar a la guerra”, y cree que esto demuestra que al presidente del Gobierno “le da igual que humillen a los españoles”.

Por contra, lo que debería hacer, a su juicio, es poner en marcha el 155 y enviarle un requerimiento al Govern para que rectifique en 48 horas, así como aplicar las políticas de seguridad ciudadanas, algo que, según ha apuntado, “solo molesta a los violentos, a quienes quieren cometer delitos”.

“La principal función de un presidente del Gobierno es proteger a los ciudadanos a cambio del pacto social con ellos y si no, ese pacto se rompe”, ha proseguido Rivera, quien ha defendido que en Cataluña lo que hace falta es aplicar la Constitución, “hacer un requerimiento conforme al 155 y que respondan por escrito”, todo ello buscando “garantizar las libertades”.

Torra “llama a la Guerra

El líder del partido naranja ha subrayado que hay que perder complejos para defender la democracia y que “hasta que los políticos separatistas no claudiquen ante la democracia”, no se puede “dejar de aplicar la Constitución”. “No puedo hablar con alguien que no respeta las reglas del juego”, ha remachado en alusión a la referida reunión Sánchez-Torra, afirmaciones que ha hecho antes de conocerse que el presidente catalán rechaza acudir a dicho encuentro.

“¿Qué va a dialogar Sánchez con alguien que llama a la guerra?”, ha preguntado Rivera antes de plantear que si en Cataluña, como los hubo en Eslovenia, hubiera algún muerto por esta causa, la responsabilidad sería “de quien llama a la violencia, y corresponsable sería quien no actúa para proteger a los ciudadanos”.

Por todo, Rivera ha insistido en poner en marcha el 155 y ha garantizado a Sánchez que le apoyará en su aplicación “a pesar de las diferencias” porque “España está por delante de los partidos y aquí no está en juego el PSOE o Cs sino el modelo social del país”.

Defensa de la policía

Asimismo, y al hilo del Consejo de Ministros que el Gobierno quiere celebrar el 21 de diciembre en Barcelona, Rivera ha mostrado su preocupación tanto por la seguridad como porque “se ha convertido en noticia, e incluso en algo no recomendable, que el Gobierno del país vaya a la segunda capital en población, Barcelona, a celebrar dicha reunión; o que se convierta en noticia que el jefe del Estado vaya a entregar unos premios a Gerona, o que un juez haga de juez, o que un español hable español y lleve la bandera de España”.

“Parece el mundo al revés”, ha lamentado. Lo normal sería que el Gobierno “pudiera ir a donde quiera, que los que tenemos una lengua común podamos estudiar o trabajar en cualquier lugar, o que los símbolos sean de todos y no vistos como problemas”, ha manifestado.

Además, respecto al Consejo de Ministros, Rivera ha hecho hincapié en que la “paradoja” de la situación es que “los que le van a montar el cirio a Sánchez son sus socios”. “Es tremendo, es Torra el que le va a mandar todos los comandos separatistas”, ha añadido.

Por eso ha lamentado que el presidente del Gobierno no tenga “el coraje” de decir “que se ha equivocado, que no debió pactar con los separatistas, ni limpiarle la imagen a Torra o entregarle la política económica a (Pablo) Iglesias”, y le ha pedido que “rectifique, convoque elecciones y que gane el mejor”.

Tras aseverar que él nunca hubiera llegado al Gobierno de la mano de Bildu, Torra o Rufián, el líder de Cs ha sostenido que “llegados a este punto de irresponsabilidad, Sánchez debería rectificar y no provocar más preocupación”.

Asimismo, para garantizar la seguridad en Cataluña, Rivera cree que solución no es que la Policía Nacional y la Guardia Civil tengan suplir lo que no hacen los Mossos, “que tengan que hacer el trabajo que no hacen los que lo tienen que hacer porque Torra no les deja”, porque además no tiene efectivos suficientes: “Frente a los 17.000 mossos, se plantea enviar máximo 1.000 policías”.

“Apliquen el 155 o con la Ley de Seguridad Nacional tomen el control temporal de la Policía autonómica”, ha insistido el dirigente del partido naranja.