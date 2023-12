La tendencias líquidas para el 2024 serán las bebidas calientes

Y que no piensen mal algunos imaginativos bandidos, que no son bebidas de locales de mala nota, pues hablamos del té y el café. En los últimos tiempos ya hemos vivido un auge de los diferentes tipos de té, y de infusiones. No hay ya restaurante de postín que no ofrezca un abanico de posibilidades teteristas que a veces han llegado a ser desconcertantes. Ya sabemos que existen variedades que no alteran la siesta, y que hay otras tan estimulantes como el café doble espresso. Ahora, también el café se pone las pilas, y comienza también ese camino en la búsqueda de lo distinguido y elegante. El ritual del café tampoco se queda corto, y desde el tostado al molido y la forma de prepararlo o con que leche mezclarlo, cabe un Quixote de gustos y recomendaciones.

Según datos de consumo, se bebe más café por aquellas parejas adultas, sin hijos, o las personas de edad avanzada frente a hogares menores y con gente joven. En el espectro de bebidas calientes, la leche sigue siendo La Reina con más de 2/3 de la tarta del consumo de este tipo de líquidos.

Para este año 24, se anuncia el Salón del COFFEE FEST, que se realizará en la feria INERSICOP en IFEMA Madrid del 17 al 20 de febrero y luego GOURMETS, la gran pasarela del producto desde hace décadas, ha publicado que destinará un apartado especial al Café.

Incluso aunque uno no sea especialmente de cafeterías o teterias, el halo de estas bebidas milenarias se va notando ya en la nuca, y uno no puede sino rendirse y darle una oportunidad a estos renovados locales. En ese momento y después de preguntar a ese nuevo oficio que aun escaso aunque con repentina demanda, cómo son los baristas, ¿dónde probamos un buen café o té? y ¿cuál cafe o te pedimos? , se abre la puerta de un nuevo mundo abrumador lleno de especialidades.

Juanma Perez, de Vander Café, asoma su pasión por el sector regalando luz sobre este mercado que ya anda peleando su protagonismo. Sólo la calidad del producto final parece esencial para acaparar la escena gastronómica de este próximo año entrante. “En una escena nacional contradictoria en sí misma donde conviven el mundo de la especialidad donde encontramos cafés excelentes son defectos, con tuestes para realizar las virtudes del fruto, establecimientos conscientes con la inversión en formación y equipamiento para intentar dar cada dia con el consecuente espíritu de mejora, enseñar y educar al comprador final. Desde los granos hasta el agua que se elige para la elaboración de la bebida que mueve el mundo”.

Toda una declaración a bocajarro, que no hace sino empujarnos a este mundo del bar que lleva en su contra las marcas comerciales del café donde no les importa la calidad del grano, únicamente el rédito económico empresarial haciendo del cliente un ignorante de la variedad , altura, y tueste o procedimientos y usos de su disfrute. Han convertido el café en un producto de masas a base de torrefactos y azúcares innecesarios que prostituyen la bebida de cualquier hora. Un buen café, en su tueste y elaboración naturales y respetuosas, ni pone nervioso ni quita el sueño.

Este campo de conocimiento por descubrir anda sacando de las salas de restaurantes a profesionales de primer nivel, como este convencido barista que nos ayuda a entender el mundo que sin duda ya está calando.

Cuando le pedimos consejo para saber por dónde empezamos nuestros pasos en ese nuevo mundo de bebidas calientes o frias, y mostrando un respeto absoluto por la difícil labor que andan desarrollando en la península, no quiere dar mucha indicación concreta porque cada una tiene su especialidad mas loable.

Pero señala que siempre Barcelona y Madrid, junto con Málaga son puntos clave, pero que Galicia, Granada y por supuesto su Jaén natal, están dando sitios memorables y a los que merece la pena acudir. Sin embargo, no se resiste a nombrar el primero de nuestras recomendaciones

La Posada del té. Vejer de la Frontera

Regentada por Amaia Lauzuirka. Si acaso esta localidad gaditana necesitase una excusa más para ser visitada, aquí tienen la última: la esencia de Vejer, arte, gastronomía y tiempo de calidad para disfrutar de la realidad de la vida. Un lugar donde se proponen la divulgación del té y del café, junto con una idea gastronómica vegetal y vegetariana.

Salon des Fleurs

En el noreste de Madrid, su oferta de tés y de cafés se complementa con cursos gastronómicos. Un entorno apabullante y la ventana del fin de semana para abrirse a este mundo nuevo alrededor de a ese permanente horario cafetero.

Living in London

El lugar pionero en resucitar el té inglés. Fiel a su concepto, británico de los pies a la cabeza, hace de esta ceremonia un auténtico viaje por esas tierras que descubrieron en la India todo universo de maravillas calientes y frías para sustituir al majestuoso gintonic.

Al Yabal

Una antigua cocteleria de 1980, clásica de estilo árabe, ubicado en las Delicias de Madrid, donde se combina el estilo mozárabe y magrebí, en un escenario sugerente lleno de almohadones, ideal para esas delicias calientes.

Syra Coffee

Dicen que van a democratizar el café con el control del producto y cata constante. Están en Barcelona, Sevilla, Mallorca, Madrid, Valencia, Gerona o San Sebastián.

Coco Mocca

La cafetería más pastelera de Madrid. Bonita y rosa, con mucha clase. Obra de interioristas, es destino fijo de nuevos amantes de lo caliente.

Tornasol

En el Mercado de Antón Martín, café castizo, con guiño a las especialidades, junto a dulces, y leche de km. 0. Exquisito helado de café.

El Riojano

Un auténtico salón de té en él corazón de Madrid. Desde 1900 ha creado leyendas y destino dulce con mucha elegancia.