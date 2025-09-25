Si no has comido aún en este restaurante a menos de 1 hora de Madrid estás tardando: vinos, quesos y más

A menos de 1 hora de Madrid hay un restaurante que está de moda entre los expertos en gastronomía, podrás disfrutar de vinos, quesos y mucho más. La comida es uno de los alicientes que tenemos para salir de casa, ese plus de energía que descubrimos a través de todos los sentidos. La vista, ante una mesa cargada de color y platos presentados, que nos hacen sumergirnos en ese olor a cocina española que no tiene rival en el mundo entero.

Restaurante a menos de 1 hora de Madrid

Este restaurante con estrella Michelin se presenta en esta guía como: «¿Quieres comer en un sitio singular y con su propia filosofía? Pues ya estás tardando en ir a Montia, un restaurante donde el entorno manda al ver la despensa serrana como su inconfundible eje vertebrador. El local presenta un ambiente rústico-contemporáneo y no puede resultar más acogedor, con hermosas mesas de madera que exhiben «grietas incrustadas» y la cocina a la vista entre las dos salas (la de la entrada con chimenea y la de la parte trasera asomada a un pequeño huerto). El chef Daniel Ochoa, que sale constantemente junto a su equipo a servir y explicar los platos, se ve a sí mismo como un recolector y agricultor, por eso apuesta por una «cocina salvaje» y de fuego lento que evoluciona con las estaciones, poniendo siempre en valor a los pequeños productores cercanos. La propuesta solo ve la luz a través de dos menús degustación: Montia y Montia XL. ¿Platos destacados? Nos han encantado tanto los Callos, unos de los mejores de Madrid, como su Pepitoria de níscalos y erizo».

Los críticos de Gastroactitud presenta este lugar como: «Los menús del restaurante Montia resultan tan originales como los vinos que se ofrecen de complemento. Naturales, turbios e imperfectos, escogidos para armonizar con platos que rezuman rusticidad y sentimientos, imposible disociarlos. Pocos profesionales se identifican de manera tan fiel con una trayectoria como Dani Ochoa, mentor y propietario, que se anticipó en el tiempo a tantos discursos en boga. En complicidad con su equipo recolecta setas y hierbas silvestres en los repechos del monte Abantos y su entorno. Y rastrea los pequeños artesanos de la Sierra de Guadarrama y espacios aledaños para proveerse de hortalizas, legumbres, caza, carnes, lácteos, panes y aceite de oliva. “La montaña es nuestra despensa. Somos recolectores y agricultores. Antes que un cuchillo necesitamos botas de monte”, subraya».

Destacan sus vinos para pensar que son inigualables en todos los sentidos, vas a poder disfrutar de lo mejor de este tipo de comida que es espectacular ante una base que te hará degustar sus increíbles menús, una y otra vez. Está situado cerca de Madrid, lo que hace más accesible una escapada a un local que cada vez tiene más seguidores y no es casualidad, este chef sabe muy bien cómo tratar la mejor materia prima del país.