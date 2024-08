El plan perfecto para el finde en Zaragoza: estos son restaurantes latinos que arrasan en la capital

Zaragoza, una ciudad rica en cultura y gastronomía, ofrece una gran variedad de opciones para los amantes de la comida latina. Si estás buscando una experiencia culinaria que te transporte a distintas regiones de América Latina, aquí te presentamos los mejores restaurantes latinos en Zaragoza, donde podrás disfrutar de sabores auténticos y un ambiente acogedor.

Los mejores restaurantes latinos de Zaragoza

Hay que aclarar que estos no son los únicos restaurantes de comida latina que hay en la capital maña, pero sí son los que nosotros recomendaríamos como un valor seguro para cualquier plan de fin de semana.

El Paladar

Ubicado en la Calle Pilar Lorengar, 28, El Paladar es un destacado restaurante de comida cubana que se distingue por su calidad excepcional, trato amable y servicio impecable. Ofrece un ambiente familiar y alegre, perfecto para disfrutar de una comida auténtica y deliciosa.

Los clientes destacan la variedad de su carta, que va desde ensaladas hasta platos tradicionales cubanos como el aporreado de pescado y la ropa vieja con yuca.

Molarepa

Para una experiencia venezolana auténtica, Molarepa es la opción perfecta. Localizado en C. de Sta. Catalina, 1, Casco Antiguo, Molarepa ofrece una carta que celebra la cocina tradicional venezolana con un toque de fusión. Su nombre combina la expresión ‘mola’ y la ‘arepa’, un alimento fundamental en la gastronomía latinoamericana.

En su menú destaca la reina pepiada y la arepa de pabellón, así como las cachapas y tostones. La filosofía del restaurante es ofrecer experiencias culinarias que evocan la calidez del hogar y la sencillez de la cocina de oficio.

Perú Sabor

En Calle del Trabajo, nº 9, Perú Sabor ofrece una auténtica experiencia de la cocina peruana. Con una trayectoria de 11 años, este restaurante se especializa en platos tradicionales como el ceviche, el anticucho, y el lomo saltado. No te pierdas el ceviche mixto de corvina y la tarta de tres leches, un postre que cierra con broche de oro.

Duo Latino

Duo Latino, en C. de las Armas, 9, es el lugar ideal para saborear la comida nicaragüense. Este restaurante ofrece una experiencia auténtica con platos recomendados como la dorada frita con plátano macho, cerdo asado, y pollo con gallopinto. La combinación de un ambiente familiar y una atención esmerada asegura una experiencia culinaria destacada y memorable.

España Caribeña

En España Caribeña, situado en la Calle del Trabajo, Nº 9, te sumergirás en un ambiente que evoca el vibrante Caribe cubano. La decoración, la música y la amabilidad de los camareros crean una experiencia única. Entre los platos recomendados se encuentran los huevos palenque, y la ropa vieja. La comida, conocida por su sabor auténtico y su rica tradición, te hará sentir como si estuvieras en el corazón de Cuba.

Zaragoza no solo destaca por su historia y arquitectura, sino también por su vibrante oferta gastronómica latina. Desde los sabores caribeños hasta las delicias peruanas y nicaragüenses, estos restaurantes ofrecen una variedad de experiencias culinarias que capturan la esencia de América Latina.