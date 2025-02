Ni Londres ni París: un local de Murcia, candidato al premio de Mejor Cafetería del Mundo en 2025

Las grandes capitales siempre acaparan la atención cuando se trata de premiar la excelencia en gastronomía. Sin embargo, este año, la sorpresa llega desde Murcia, donde una cafetería ha logrado colarse entre las finalistas para alzarse con el título de la mejor del mundo.

Compitiendo con icónicas cafeterías de metrópolis como Londres, París o Nueva York, este establecimiento ha conquistado a los expertos con su propuesta única. Un reconocimiento que, sin dudas, pone a esta ciudad en el mapa.

Ésta es la cafetería de Murcia nominada a la mejor del mundo en 2025

Vértigo y Calambre está nominada en los premios a la Mejor Cafetería del Mundo este 2025. La clave del éxito de este local, ubicado en pleno centro de la capital murciana, reside en su propuesta, donde el café de especialidad es el protagonista indiscutible.

Ofrecen una variedad de opciones, desde un espresso perfectamente ejecutado hasta las más sutiles preparaciones de filtro, cada taza es una experiencia en sí misma.

Pero no solamente de café vive el amante de los sabores, y por eso, la cafetería también ha diseñado una carta gastronómica pensada para complementar a la perfección la experiencia cafetera.

Con una selección diseñada para deleitar cualquier paladar, ofrecen una variedad de tostadas gourmet hechas con pan de masa fermentada, açai bowls, yogur con granola y fruta de temporada, y para los que buscan algo más sustancioso, no se pueden perder sus muffins de Berlín, las tostadas francesas y los huevos benedictinos, junto a su deliciosa repostería casera.

La combinación de sabores y texturas, elaborados con ingredientes frescos y de alta calidad, convierten cada visita en una aventura culinaria. Este establecimiento está abierto de lunes a sábado de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Los domingos sólo abren hasta mediodía de 09:00 a 15:00 horas. Además, hay que destacar que este local es pet-friendly.

¿Cuándo abrió sus puertas Vértigo y Calambre, una cafetería murciana?

Detrás de este proyecto se encuentran Laura y María, dos emprendedoras que, con su pasión por el desayuno y el brunch, decidieron darle un giro a la oferta gastronómica de Murcia. Desde que abrieron sus puertas en marzo de 2023, han buscado «poner en valor lo que más nos gusta, desayunar», tal y como explicaron a La Verdad.

La innovación y el cuidado en cada detalle, así como la creación de una experiencia única para sus clientes, son la base de su filosofía. No sólo se trata de preparar un café, sino de ofrecer un ambiente acogedor, con un servicio de atención al cliente de primer nivel y una propuesta gastronómica que invita a disfrutar de cada momento.

Su enfoque en la calidad y la diferenciación las ha llevado a competir en el escenario internacional.

Vértigo y Calambre, nominada a la Mejor Cafetería del Mundo 2025

El reconocimiento internacional no ha sido fruto de la casualidad. El camino hacia la nominación a The World’s 100 Best Coffee Shops ha estado marcado por el esfuerzo y la excelencia. Primero, la cafetería logró entrar en la lista de The Best Coffee Shops, que destaca los 61 mejores locales de este tipo en España.

Ahora, se enfrentan al reto de superar a los mejores locales del mundo. Este certamen, que celebra su primera edición, busca reconocer a los establecimientos que ofrezcan una experiencia sobresaliente en torno al café. La competencia es feroz, con locales de ciudades como Roma, París, Nueva York y Seúl también en la contienda.

La gala donde se revelará la lista de las 100 mejores cafeterías del mundo se celebrará el 17 de febrero en el recinto Ifema de Madrid, en el marco del Coffee Fest.

Los criterios para elegir a los ganadores incluyen la calidad del café, la experiencia del barista, la atención al cliente, la innovación, el ambiente y la atmósfera, las prácticas de sostenibilidad, la calidad de la comida y la repostería, y por último, la consistencia.

Además del jurado experto, también se ha abierto una votación online, donde los consumidores tienen la oportunidad de dar su apoyo a sus locales favoritos. La puntuación final se calcula con un sistema ponderado, donde los votos del público representan el 30% y el jurado de expertos, compuesto por baristas de renombre, el 70%.