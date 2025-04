Hay una confirmación que lo cambia todo, ese increíble bizcocho japonés que se ha convertido en un extra de buenas sensaciones que ha acabado siendo lo que nos ha acompañado en estos días que tenemos por delante. Ese dulce especial, merienda, desayuno o comida que estamos deseando que llegue a nuestro día a día, puede acabar convirtiéndose en una dura realidad que debemos tener en cuenta. Habrá llegado el momento de apostar claramente por ciertos detalles que son fundamentales.

Los expertos en historia de la gastronomía no dudan en lanzar esta confirmación que lo cambia todo y que realmente puede acabar siendo lo que marque unos días cargados de situaciones inesperadas. La relación gastronómica entre España y Japón puede ser especialmente difícil de asumir, pero con algunos detalles podemos tenerlos muy claros.

En Japón existe un tipo de bizcocho que se llama Castella o Kasutera, muy popular en este país tiene un nombre que nos indica que estamos ante una receta de origen español cuyo origen debemos conocer y quizás nos acabe sorprendiendo.

Desde el blog muy japonés nos explican que: «Lo introdujeron los mercaderes portugueses en Japón en el Siglo XVI, de ahí procede su nombre: el pão de Castela portugués que significa pan de Castilla. Nagasaki era la ciudad portuaria abierta al comercio extranjero. Cuando llegaron los portugueses, introdujeron muchos productos en Japón además del castella. En esa época el azúcar era muy caro por lo que el castella no era un postre popular sino que estaba reservado a la aristocracia. Cuando en 1860 Japón se vio obligado a abrir todos sus puertos al mundo, el azúcar bajó drásticamente de precio y el castella se popularizó entre los japoneses».

Siguiendo con la misma explicación: «Los ingredientes para elaborar este postre son muy simples: harina, huevos, azúcar y sirope de arroz. No lleva aceite, ni mantequilla ni levadura. Tradicionalmente se cuece en unos recipientes de madera para que el calor se distribuya mejor y no se seque demasiado antes de estar perfectamente cocinado. En Japón los postres no son muy dulces. El castella no es una excepción, tiene un sabor suave y esponjoso, suele venderse en cajas estrechas y alargadas o bien empaquetado individualmente. Suele comerse solo, sin añadirle toppings aunque una excepción es el dorayaki que está hecho con pancakes de castella. Si hemos de probar uno de los mejores, recomendamos el de Fukusaya. Esta pastelería abrió en 1624 en Nagasaki y hoy en día podemos encontrar mostradores con sus productos en los mejores centros comerciales por todo Japón, en las plantas de alimentación».

El famoso bizcocho japonés que viene de España

Ingredientes:

200 g de harina para todo uso

150 g de azúcar

6 huevos grandes

Una pizca de sal

80 ml de miel

1 cucharadita de agua de rosa

Para la parte superior del bizcocho

1 cucharada de miel

1 cucharadita de zumo de limón

2 cucharaditas de agua muy caliente

Utensilios

Batidora

Bizcocho esponjoso casero elaboración