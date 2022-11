‘Circulando’: la barbacoa de Hoyo de Manzanares que parte la pana en los eventos más ‘cool’

El mundo evento, a poco que uno se haya asomado a él por necesidad o gusto, es infinito y ofrece toda suerte de posibilidades que, por desgracia, a veces espantan más que agradan. Antes, era imprescindible contar con un fotomatón para inmortalizar a la caterva de borrachines trajeados de las bodas; ahora me cuentan que se ha puesto de moda entretener a los críos con toda suerte de animales gigantes bajo los cuales agoniza por el calor un pobre trabajador danzante. La idea es sorprender a la gente, dejarla contenta, y, de paso, darles en los morros a fulanito y menganita, que hicieron aquello o lo otro, pero no esto. Si están organizando algo y de verdad quieren quedar como señores y no ser horteras, y que la gente lo

goce, echen un ojo a este artículo. Porque me cuentan que la gente bien con cabeza que les ha contratado ha triunfado más que la Coca-Cola.

Circulando es el original proyecto de Víctor Díaz y de su familia, propietarios, a su vez, de un restaurante de Hoyo del Manzanares que se llama Los Picazos. Lo abrieron en 2013, después de que Díaz se hartase de echar más horas que el reloj de la catedral de Burgos como director de varios proyectos hosteleros de renombre. Superó la COVID-19 y entonces tuvo claro que, además de trabajar, tenía que divertirse haciéndolo. Por eso, adquirió un Ofyr, una especie de barbacoa gigante con plancha y parrilla de forma circular que permite cocinar toda clase de platos. Funcionó tan, tan bien que, con el olfato que proporciona una carrera de 30 años en el sector, compró una versión portátil de este artefacto tan espectacular. Y ahora le va de cine cocinando en eventos y celebraciones de nivel.

Ver el chisme en cuestión es hipnótico, sobre todo cuando le meten los sarmientos porque eso alumbra como el faro de Alejandría debía hacerlo. Me dicen que en las celebraciones es ideal, porque la gente se junta en torno al Ofyr y enseguida hablan unos con otros y con el equipo a cargo. La calidad es el sello de la casa, porque por muy espectacular que sea la barbacoa, se quedaría en nada si trabajasen con mal género. Víctor cocina con carnes de Discarlux, cerdo duroc recién sacrificado, mariscos de lonja… y con cualquier cosa que desee el anfitrión, claro está. Desde unos 45 euros por persona tienen un menú básico, con parrillada de cerdo y verduras. De ahí para adelante. Díaz ha colaborado, incluso, con Porsche, y ha organizado no

pocos cumpleaños y celebraciones de gente bien con paladar que han creado un runrún de lo más favorable. Se desplazan por Madrid y por el resto del territorio nacional.

Enólogo y sumiller, el promotor de esta idea redonda (nunca mejor dicho) también ofrece una completa carta de vinos de toda clase y condición. Y unas mesas de postres artesanos ricos, ricos, que hace su mujer, María Porcel, maestra pastelera del local y también a cargo de las mesas dulces en los eventos que se lo piden. Por supuesto, si no tienen ninguna fiesta en ciernes, puede ir a verles al restaurante de Los Picazos, que está a menos de media hora de Madrid. Allí también tienen un Ofyr fijo, al aire libre, en el que cocinan y terminan guisos de esos que ahora, que por fin ha llegado el ‘fresquíbiris’, saben a gloria.