El chef José Andrés revela la ciudad de España que es un paraíso gastronómico: no te lo esperas

La ciudad de España, que es un paraíso gastronómico, según José Andrés, y que no esperas que se convierta en un auténtico templo del buen comer, está más cerca de lo que imaginas. Descubrir la mejor cocina española es posible, sin prácticamente movernos de casa. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para afrontar una serie de cambios que van llegando y que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante. Sin duda alguna, tenemos por delante una situación que puede acabar siendo especial.

Estos días de final del verano, quizás nos interese volver a un camino que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Esa pequeña escapada cerca que lo tiene todo para darnos lo mejor y que quizás hasta ahora nunca hubieras imaginado. Ha llegado ese momento en el que podrás sumergirte en una rica gastronomía basada en una materia prima de excepción que no puedes, ni debes dejar escapar. Te espera un increíble paraíso gastronómico que quizás nunca hubieras imaginado que estuviera tan cerca. Esta ciudad se merece un premio al buen hacer en la cocina.

Revela José Andrés, la ciudad de España que es un paraíso

José Andrés ha creado un imperio gastronómico fuera de nuestro país. En Estados Unidos fue uno de los primeros en imponer una cocina española que ha acabado siendo una realidad en todos los sentidos. No ha tardado en disfrutar de un tipo de recetas que han acabado cuajando en ese país lejano.

Sin duda alguna, estamos ante un tipo de cocina, la española, que acabará siendo mundialmente conocida. Tenemos la suerte de vivir en este lugar del mundo en el que el buen comer es una realidad. Principalmente por una buena materia prima que es un orgullo para todos.

Habrá llegado ese día en el que nos demos cuenta de que vivimos en un lugar en el que las recetas de cocina cobran protagonismo y acaban siendo realmente especiales. Por lo que, pondremos en práctica este elemento que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante.

Por lo que, las palabras y la declaración de José Andrés que nos sumerge en un mar de sabores y de recetas en una ciudad que recibe su materia prima del mar y de la huerta. Cádiz nos está esperando.

No te esperas que sea esta ciudad de España

España es un lugar que recibe año tras año una serie de turistas que llegan de la mano de unas delicias que acabarán siendo las que marcarán la diferencia. Si estás pensando en disfrutar de una de las mejores destinaciones turísticas para los amantes del buen comer, ha llegado el momento de hacerlo.

José Andrés se rinde ante a una cocina, la de Cádiz, que tiene como en objetivo principal recibir algunos elementos que serán los que marcarán la diferencia. Las tortillitas de camarones son un clásico que con una cerveza fresquita puede acabar siendo lo que marque una tapa de esas que seguro que serán difíciles de olvidar.

En La Voz de Cádiz afirmó que: «En Cádiz se come como en ningún sitio». Añadió que: «No se come en ningún lugar mejor, y no solo por el producto, sino por las historias que hay detrás».

Los sentimientos también se convierten en expertos a la hora de secar a la luz algunos pasos que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Siendo un elementos que pue acabar siendo lo que marque una experiencia completa. Comer bien, con sabores tradicionales es algo que debemos empezar a tener en cuenta.

Habrá llegado ese momento, de empezar a pensar en el cambio que queremos emprender, un viaje hacia los sabores de un momento que queremos empezar a visualizar en este momento. Por lo que, quizás ha llegado el momento de empezar a ver un cambio en lo que tenemos cerca de casa.

A la hora de disfrutar de una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que marque la diferencia, en un cambio de rumbo que puede ser el que nos afecte de lleno en esta elección de un lugar de vacaciones. Esa escapada que quieres empezar a visualizar acabará siendo la que nos traerá a Cádiz.

Según la web de Turismo de Cádiz, esta gastronomía tiene mucho que ofrecernos: «La gastronomía de Cádiz ha ganado en los últimos años un prestigio incontestable con respaldo de premios nacionales e internacionales y por supuesto, con la respuesta del público. Ángel León y su restaurante Aponiente de El Puerto de Santa María consiguió convertirse en 2017 en el primer restaurante andaluz con tres estrellas Michelin. Alevante que regenta Ángel León en Chiclana también ostenta una estrella Michelin y en Jerez los restaurantes Lú Cocina y Alma y Mantúa, también pueden presumir de ello. En el interior, los quesos de la provincia suman centenares de premios nacionales e internacionales. Ya son más de 30 queserías las que trabajan con la leche de cabra payoya y de la oveja merina grazalemeña. Como ingrediente indispensable de todas las elaboraciones, el aceite de oliva de la Sierra de Cádiz, con denominación de origen desde el 2002. Un aceite con los aromas silvestres, ligeramente picante y amargo, fruto de un cultivo en un terreno abrupto donde la producción masiva es imposible. Un aceite excepcional. Sin duda el vino de Jerez y el atún de almadraba son los iconos gastronómicos de la provincia y también un importante referente turístico. Las bodegas del Marco de Jerez son las más visitadas de España y cada primavera son muchos los turistas que visitan la provincia atraidos por el atún rojo de almadraba recién capturado».