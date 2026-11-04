Anís del MONO desvela el origen romántico de su icónica botella edición limitada 2026

Hay diseños que trascienden generaciones hasta convertirse en auténticos símbolos culturales. Desde 2014, Anís del MONO celebra la Navidad vistiendo de gala sus célebres Ediciones Limitadas. Este año, la histórica firma presenta su Edición Limitada 2026, una entrega que viaja directamente al origen del frasco más icónico de la destilería.

Bajo el concepto «La esencia del viaje», la narrativa nos traslada al París de finales del siglo XIX. Allí, su fundador, Vicente Bosch, recorría la exclusiva plaza Vendôme en busca de un perfume para su mujer. El hallazgo de esa fragancia y el relieve adiamantado de su cristal desataron la inspiración de Bosch, quien profetizó ante el artesano francés: “Igual que tú perfumas a la gente por fuera, déjame que yo lo haga por dentro”. Nacía así un envase revolucionario que transformaría para siempre la categoría y la sobremesa en España.

“Esta Edición Limitada es un tributo a la visión y al espíritu viajero de nuestro emprendedor. Queríamos recuperar la elegancia de esa anécdota en París que dio lugar a nuestra icónica botella adiamantada y ofrecer a nuestros consumidores una pieza única para acompañar y darle vidilla a sus celebraciones este año”, señala Natalia Gómez, Global Marketing Director Spirits & Wines en Osborne.

Un diseño que se ve… y se escucha

Más allá de su elegancia estética, la textura adiamantada del cristal dio paso a un fenómeno único en nuestra cultura: el sonido de la botella al rascarla. Con el tiempo, ese ritmo característico se convirtió en una de las tradiciones más arraigadas de las celebraciones navideñas, transformando el envase en un instrumento musical improvisado que ha acompañado a abuelos, padres e hijos durante generaciones.

Un tributo al arte, la elegancia parisina y la maestría de Badalona

La etiqueta de esta nueva edición revive este histórico encuentro uniendo a los dos grandes iconos de la casa, en un claro guiño a los legendarios carteles modernistas de Ramón Casas. En una escena repleta de detalle y sensibilidad, el icónico mono, posado sobre un baúl de viaje clásico, perfuma a una de sus tradicionales manolas con el frasco parisino original. La composición logra engarzar la sofisticación del diseño francés con el legado artesanal de la destilería badalonesa.

En su interior se encuentra el icónico anís dulce del MONO, elaborado siguiendo la receta histórica que caracteriza a la marca desde finales del siglo XIX. Su aroma intenso y su sabor equilibrado lo convierten en el ingrediente perfecto para dar vidilla a los postres, cafés e infusiones en los momentos de sobremesa.

Elaborado fiel a la receta tradicional y destilado en sus históricos alambiques de cobre de 1870, este embotellado especial –presentado en un formato exclusivo de 1 litro, frente a los 70 ml habituales– nace para vestir de etiqueta las celebraciones navideñas y elevar los encuentros de fin de año.

La Edición Limitada 2026 de Anís del MONO estará disponible a partir de noviembre en los principales retailers y e-tailers a nivel nacional y osborne.es, perpetuando el legado de una botella patente desde 1902.

PVP recomendado: 12,33 € / 1 L

Para más información: www.anisdelmono.es