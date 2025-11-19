OKDIARIO celebra el Foro Vivienda y Futuro en Andalucía, donde expertos analizarán la situación en la región

El próximo martes, 25 de noviembre, en colaboración con la Fundación Cajasol y el Ayuntamiento de Sevilla tendrá lugar un encuentro que reunirá a representantes institucionales y del sector inmobiliario para debatir la problemática actual de la vivienda en la región. Se analizará la futura ley de vivienda en Andalucía y su impacto para facilitar el acceso a una vivienda digna, segura y asequible.

El programa del evento

Programa

: Martes, 25 noviembre: 10:00 h – 13:15 h: Fundación Cajasol, calle Chicarreros s/n (Sevilla)

09:30 h: Recepción de invitados

10:00 h: Inauguración a cargo de D.ª Pilar R. Losantos, presidenta de OKDIARIO

10:10 h: Apertura institucional a cargo de D. José Luis Sanz, alcalde de Sevilla

10:20 h: Intervención de D.ª Rocío Díaz, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía

10:30 h: Mesa redonda: «Vivienda en Andalucía: una ley para garantizar el derecho a un hogar»:

– D. José María López Cerezo, presidente de AVS Andalucía

– D. Jesús Lara Crespo-López, presidente del Consejo Oficial Andaluz de Aparejadores y Arquitectos Técnicos

– D. Ignacio Peinado, presidente de FADECO Promotores

– D.ª Noemí Sanchís Morales, presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos

– D. Eduardo Gutiérrez Sanz, co-director general de Provivienda

Modera: D. Jose de la Morena, jefe de Economía de OKDIARIO

11:30 h: Coffee break

11:45 h: Mesa redonda: «Promoción y desarrollo urbano: el papel del sector ante los nuevos retos»

– D. Julio Gómez, director territorial de Andalucía en AQ-Acentor

– D. Alfonso Losada, director territorial de Andalucía Occidental en Neinor Homes

– D. Antonio Gil, delegado territorial de Andalucía Occidental en Metrovacesa

– D.ª Mónica Sanz, directora de Servicios Jurídicos de la Territorial Centro de INBISA

– D. José Ortiz, director territorial de promoción residencial de Andalucía Occidental de Grupo Insur

Modera: D. Jose de la Morena, jefe de Economía de OKDIARIO

12:45 h: Conversación entre: D.ª Alicia Martínez Martín, secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía y D. Manuel Morillo García, director gerente de EMVISESA

13:15 h: Cierre del acto