OKDIARIO celebra el Foro Vivienda y Futuro en Andalucía, donde expertos analizarán la situación en la región
El encuentro reunirá a representantes institucionales y del sector inmobiliario para debatir la problemática de la vivienda
Para asistir, debe registrarse a través de este enlace
El próximo martes, 25 de noviembre, en colaboración con la Fundación Cajasol y el Ayuntamiento de Sevilla tendrá lugar un encuentro que reunirá a representantes institucionales y del sector inmobiliario para debatir la problemática actual de la vivienda en la región. Se analizará la futura ley de vivienda en Andalucía y su impacto para facilitar el acceso a una vivienda digna, segura y asequible.
El programa del evento
Hora: 10:00 h – 13:15 h
Lugar: Fundación Cajasol, calle Chicarreros s/n (Sevilla)
Programa
09:30 h: Recepción de invitados
10:00 h: Inauguración a cargo de D.ª Pilar R. Losantos, presidenta de OKDIARIO
10:10 h: Apertura institucional a cargo de D. José Luis Sanz, alcalde de Sevilla
10:20 h: Intervención de D.ª Rocío Díaz, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía
10:30 h: Mesa redonda: «Vivienda en Andalucía: una ley para garantizar el derecho a un hogar»:
– D. José María López Cerezo, presidente de AVS Andalucía
– D. Jesús Lara Crespo-López, presidente del Consejo Oficial Andaluz de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
– D. Ignacio Peinado, presidente de FADECO Promotores
– D.ª Noemí Sanchís Morales, presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos
– D. Eduardo Gutiérrez Sanz, co-director general de Provivienda
Modera: D. Jose de la Morena, jefe de Economía de OKDIARIO
11:30 h: Coffee break
11:45 h: Mesa redonda: «Promoción y desarrollo urbano: el papel del sector ante los nuevos retos»
– D. Julio Gómez, director territorial de Andalucía en AQ-Acentor
– D. Alfonso Losada, director territorial de Andalucía Occidental en Neinor Homes
– D. Antonio Gil, delegado territorial de Andalucía Occidental en Metrovacesa
– D.ª Mónica Sanz, directora de Servicios Jurídicos de la Territorial Centro de INBISA
– D. José Ortiz, director territorial de promoción residencial de Andalucía Occidental de Grupo Insur
Modera: D. Jose de la Morena, jefe de Economía de OKDIARIO
12:45 h: Conversación entre: D.ª Alicia Martínez Martín, secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía y D. Manuel Morillo García, director gerente de EMVISESA
13:15 h: Cierre del acto