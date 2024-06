Laporte es una incógnita

Rodrigo y Morata no tendrán problemas para ser titulares el próximo jueves en el encuentro que enfrentará a España e Italia en la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa. De hecho, si no hay novedades, ambos deberían entrenar junto al resto de sus compañeros el próximo martes en el campo base de la selección española en Alemania. Por su parte, Laporte saltó al campo en el entrenamiento de este lunes, pero lo hizo al margen de sus compañeros.

Morata sufrió lo que se conoce como un bocadillo en el duelo contra Croacia. Un golpe que le provocó un fuerte dolor, pero no debería ir más allá. El capitán ya está recuperado y será titular en el ataque español que formará contra Italia en la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa.

Por otro lado, Rodrigo sufrió una ligera sobrecargar frente a Croacia en los minutos finales. El partido ante los balcánicos fue muy intenso y el centrocampista lo terminó pagando. No obstante, no debería tener ningún problema para ser el jefe del centro del campo en el encuentro ante los transalpinos.

Laporte, la incógnita

Laporte no está lesionado, eso es verdad. Nadie miente cuando dice eso. Pero también es una realidad que no está al cien por cien físicamente. Por ello, el pasado lunes, Luis de la Fuente sólo trabajó en el césped con los suplentes, pero no estaba el central, que se quedó en el interior de las instalaciones.

De la Fuente defiende que Laporte no está lesionado, pero lo que sí parece claro es que físicamente no está todo lo bien que debería. «Podría jugar mañana, pero creemos que sería asumir un riesgo que no merece la pena. Creo que no es conveniente», dijo el seleccionador en la previa del encuentro contra Croacia.

De hecho, De la Fuente se mostró algo molesto por esta pregunta: «A ver si nos ponemos un día de acuerdo. Cuando llegan con 40-50 partidos decimos que llegan cansados y cuando llegan con algo más de descanso decimos que llegan fuera de forma. Sintió una pequeña molestia y no es cuestión de arriesgar nada». «Está perfectamente. Ha llegado en el momento adecuado. No se ha lesionado, podría jugar contra Croacia», dijo en la rueda de prensa de ayer algo molesto.

Por lo tanto, atendiendo a la respuesta de Luis de la Fuente, Laporte debería entrenar al mismo ritmo que sus compañeros el próximo martes, cuando restarán dos días para el España-Italia. No obstante, en el seno de la selección española existen dudas sobre si esto será posible, ya que su estado físico no es todo lo óptimo que debería.