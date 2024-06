Jules Koundé, jugador del Barcelona y actualmente concentrado con Francia en la Eurocopa, lanzó un contundente mensaje político el día en el que el país galo está llamado a las urnas en la primera vuelta de las elecciones legislativas. El defensa utilizó sus redes sociales para denunciar que «la extrema derecha nunca ha llevado a un país hacía más libertades, más justicia y convivencia».

«Es un día importante para Francia y para su futuro. Hoy en día, votar es tanto un deber como un derecho. La fuerza de la democracia es que cada voz cuenta y todos son libres de dar su opinión», comentó Koundé con su alegato político. Lo hizo desde la concentración francesa en la Eurocopa. El futbolista culé ha jugado todos los partidos de los de Deschamps en el torneo y ha sido titular en los tres duelos de la primera fase de grupos, jugando todos los minutos.

Francia se mide a Bélgica este lunes a partir de las 18:00 horas en octavos de final, pero la atención para muchos jugadores está en las elecciones y no en el partido. «Veo que la extrema derecha nunca ha llevado a un país hacia más libertades, más justicia y convivencia. Y no creo que ella lo haga nunca», escribió Koundé. El defensa del Barcelona es uno de los que más claro ha hablado, poniendo claramente su ideología encima de la mesa. No es el único en Francia, pero sí uno de los que más contundente ha sido. Otros, como Mbappé, hablaron de «extremos» sin señalar la «extrema derecha».

«Veo un partido fundado en el odio al prójimo, en la desinformación y cuyas palabras pretenden estigmatizarnos y dividirnos», añadió Jules Koundé en un largo mensaje en las redes sociales. Lo hace en el mismo día en el que se vota en Francia. Este domingo los franceses van a las urnas en la primera vuelta de las elecciones legislativas.

C’est un jour important pour la France et pour son futur. Par les temps qui courent, voter est un devoir autant qu’un droit. La force de la démocratie, c’est que chaque voix compte et que chacun est libre de donner son opinion. Pour ma part, je vois que l’extrême droite n’a… — Jules Kounde (@jkeey4) June 30, 2024

La votación en Francia de este 30 de junio -que se está desarrollando con una alta participación- es sólo la primera ronda de un sistema a doble vuelta, con el 7 de julio como fecha clave. La Asamblea Nacional gala está compuesta por 577 diputados, elegidos por otras tantas circunscripciones: en cada una de ellas, sólo hay un vencedor en primera vuelta si alguien logra más del 50% de los votos emitidos y estos representan, además, al 25% del electorado total.

División en la selección francesa

Los jugadores de la selección francesa viven estos días en una división continua por el aspecto político. Las últimas elecciones europeas supusieron un terremoto, Emmanuel Macron convocó comicios legislativos y ese contexto político está muy presente en la concentración de los franceses en la Eurocopa. En los últimos días, sobre este tema hablaron Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé o Marcus Thuram, aunque otros como Andrien Rabiot, también internacional francés y titular en el equipo de Didier Deschamps, se desmarcó y no quiso hacer un discurso contra Marine Le Pen, que es la protagonista de toda la polémica.

Koundé lo hace ahora no en una rueda de prensa oficial, sino en un mensaje en sus redes sociales. En este sentido, y pese a que son varios los jugadores que públicamente sí han mostrado su rechazo a Marine Le Pen, sí que hay que señalar que existen grupos muy diferenciados en el equipo francés. Por un lado, aquellos que sí tienen mucho interés en dar su opinión política contra lo que ellos llaman «extrema derecha» y por otro los que no quieren saber nada de este asunto.