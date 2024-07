España regresa al trabajo feliz y preocupada por el físico de los internacionales.

La selección española volvió al trabajo en su campo base en el día después de eliminar a cuartos de la Eurocopa, donde España hizo historia ganando 2-1 a Alemania con goles de Dani Olmo y Mikel Merino. En el día después, la alegría se mezclaba con la preocupación, ya que el gran objetivo en las próximas horas es recuperar físicamente a un equipo que terminó el partido contra los germanos muy tocados.

Como es habitual tras cada partido, el césped del campo base sólo saltaron aquellos jugadores que fueron suplentes contra Alemania. Entre ellos no estaba Nacho Fernández, que a pesar de haber salido tras el descanso, terminó muy cargado físicamente. No obstante, los servicios médicos de la selección española aseguraban tras el encuentro que no había lesionados, aunque sí había futbolistas muy tocados con los que se iba a tener que hacer un trabajo especial.

Sí salió al césped Álvaro Morata. El capitán fue titular ante Alemania, cambiado en la segunda parte por Luis de la Fuente, pero en este caso sí que saltó al césped para hacer algunos ejercicios de entrenamientos. Cabe recordar que Morata sí podrá jugar contra Francia en semifinales tras una confusión durante el encuentro de cuartos: la UEFA le asignó una tarjeta amarilla que en ningún momento había visto.

Por lo tanto, el único jugador lesionado para el partido contra Francia que se celebrará el próximo martes en Múnich es Pedri. El canario se tuvo que retirar a los cinco minutos de encuentro tras sufrir una entrada muy dura de Toni Kroos. Las primeras exploraciones descartaron una lesión de extrema gravedad en la rodilla, aunque sí sufre un esguince cuyo grado se conocerá en las próximas horas.

Tampoco estarán disponibles para Luis de la Fuente Dani Carvajal y Robin Le Normand. El primero fue expulsado tras ver dos amarillas frente a Alemania, mientras que el segundo vio una cartulina en el primer tiempo que le obligará a cumplir un partido de sanción y le dejará fuera de las semifinales.

España tiene por delante tres entrenamientos para terminar de recuperar a todos sus jugadores. Todas estas sesiones serán muy suaves y tendrán como único objetivo recuperar el físico de los jugadores. Es la hora de los servicios médicos de la selección española, que jugarán su principal partido en los próximos días.