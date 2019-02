Vox pide al Parlamento andaluz apoyar la manifestación ‘En Femenino Sí y en Masculino También’ del 10 de marzo

Iván Espinosa de los Monteros. (Foto. Vox)

Vox ha presentado en el Parlamento de Andalucía una proposición no de ley en la que insta a la Cámara a apoyar a la plataforma "Women of the World en Andalucía" y, en especial, su resolución de manifestarse en Madrid el próximo 10 de marzo bajo el lema "En Femenino Sí y en Masculino También".

La diputada de Vox Ana Mula ha informado en rueda de prensa de esta iniciativa, que podría debatirse en el pleno de la próxima semana, y en la que se insta también al Gobierno andaluz a apoyar a la citada plataforma y la manifestación convocada dos días después del Día Internacional de la Mujer. Según la proposición no de ley, la iniciativa de la citada plataforma y el lema “igualitario” de la manifestación responde “fielmente” a los intereses generales de Andalucía, además de contribuir a la consecución de una igualdad “real” entre hombres y mujeres, favorecer el respeto a las convicciones de la inmensa mayoría de los andaluces e “inspirar la interdicción de todo sectarismo político e ideológico de la igualdad”. En su exposición de motivos, Vox sostiene que el “feminismo maquinador” de las huelgas del 8 de marzo está “en horas bajas” y que el CIS demuestra en todos los barómetros, año tras año, que “tanto la mal llamada violencia de género como los problemas de la mujer, no entran entre los principales problemas de España”.