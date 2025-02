Vox minimiza la marcha de García Gallardo y defiende que el proyecto «trasciende a las personas»

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha minimizado este martes la marcha del hasta ayer líder del partido en Castilla y León, Juan García-Gallardo, y ha recalcado que el proyecto del partido conservador «trasciende a las personas». Y el portavoz en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha asegurado que, salvo Santiago Abascal, todos los demás «son prescindibles» en el partido.

Juan García-Gallardo abandonó Vox con una carta admitiendo «discrepancias» con la dirección nacional y falta de reciprocidad en la lealtad que le mostró el partido de Abascal hasta su cese. Su renuncia ha generado especulaciones sobre posibles tensiones dentro de la formación, pero Vox ha querido restarles importancia y presentar la situación como un hecho aislado.

Pepa Millán, en una rueda de prensa en el Congreso, ha optado por no mencionar a su ex compañero de filas y recalcar que «el proyecto de Vox crece y trasciende a las personas». La portavoz ha insistido en que la salida de García-Gallardo no afecta al rumbo del partido ni a su crecimiento.

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, también ha negado que exista una crisis en su partido. En su opinión, salvo Santiago Abascal, todos los demás «son prescindibles». Gavira ha negado las interpretaciones que ven en la dimisión de García-Gallardo un síntoma de debilidad dentro del partido y ha asegurado que ocurren situaciones similares en todas las formaciones políticas sin que ello suponga un problema.

«Cada vez que alguien con un peso específico en Vox da un paso al lado, ya nos está matando todo el mundo», ha indicado Gavira, quien ha reconocido que le «ha pillado por sorpresa» la dimisión de García-Gallardo. Además, ha añadido que en Vox «lo importante nunca ha sido el mensajero, sino el mensaje» y ha indicado que en todos los partidos se producen dimisiones de dirigentes. En esta línea, ha recalcado que la fortaleza de Vox radica en sus principios y no en las individualidades que lo conforman.

Sí hay democracia interna

Gavira ha defendido que en Vox sí hay democracia interna. «Hay unas elecciones dentro de Vox que marcan la política, en este caso del Comité Ejecutivo Nacional, y todos los afiliados votamos», ha explicado antes de detallar que él votó a Abascal para presidente del Comité Ejecutivo Nacional.

Respecto a la ruptura de Vox con el PP en gobiernos autonómicos, ha manifestado que «cuando tú llegas a un acuerdo y una de las partes no cumple, evidentemente el acuerdo hay que romperlo» y ha puesto de ejemplo el caso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien «incumplió» el pacto de investidura y los «tres acuerdos presupuestarios» que el PP-A suscribió con Vox en la anterior legislatura, cuando no contaba con mayoría absoluta. Para concluir, Gavira ha señalado que el partido no puede aceptar acuerdos que no se respetan y que, en estos casos, lo más coherente es poner fin a las alianzas.