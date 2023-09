Vox descarta un acto propio contra la amnistía e irá «por tierra, mar y aire» al de Barcelona

Vox no organizará su propio acto contra la ley de amnistía que el Gobierno podría conceder a los separatistas involucrados en causas judiciales como el 1-O. La formación que dirige Santiago Abascal, tras la no invitación por parte del PP para el mitin organizado por Génova, ha descartado montar su propio acto. En Vox consideran que estas iniciativas deben partir «de la sociedad civil» y confirman que centrarán sus esfuerzos en la convocatoria del 8 de octubre en Barcelona. «Iremos por tierra, mar y aire», admiten fuentes de la formación.

De esa manera, Vox despeja la incógnita sobre un hipotético acto en Madrid o en otro lugar organizado por el partido para mostrar su repulsa ante esa ley de amnistía que exigen las fuerzas separatistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

Tras conocerse la decisión de Génova de cerrar su acto -la tribuna de este, más bien- a dirigentes del PP, la formación de Abascal asumió que se trataba de un evento de partido al que no estaban invitados. Desde Vox no se quiere entrar en una «carrera» con el PP por ver quién muestra más en público su rechazo a los planes en los que ya trabaja Moncloa. Entienden, además, que para un acto así es necesario que quien lo convoque provenga de la sociedad civil y no de un partido, ya que de esa forma se cierra la puerta a la participación de otras sensibilidades políticas.

«Hay que evitar mirarse tanto al ombligo convocando actos circunscritos a un carné de cierto partido político y estar al lado de los verdaderos valientes que están sufriendo en Cataluña», ha afeado Garriga en rueda de prensa desde la sede nacional de Vox.

El secretario general de Vox ha profundizado en sus críticas a los populares y ha asegurado que en la formación les «sorprende» que un acto que inicialmente se planteó como una «gran manifestación» haya acabado siendo un acto de partido y que este se produzca, además, después de reconocer contactos con los de Puigdemont.

«No acabamos de entender cómo a la vez que convocan un acto político para criticar esa amnistía, se sientan con los golpistas y no sabemos para hablar qué ni negociar qué», ha criticado, haciéndose eco de las informaciones de OKDIARIO que desvelaron una reunión mantenida por el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, con el secretario general de Junts, Jordi Turull.

A Barcelona

En cambio, Vox apuesta por acudir «con todo» al acto que se está organizando en Barcelona para repudiar la ley de amnistía. Una manifestación que ha sido impulsada por sus compañeros de Societat Civil Catalana bajo el lema No en mi nombre, no ni amnistía ni autodeterminación.

Así, el próximo 8 de octubre, se espera que Barcelona acoja una masiva movilización en contra de la amnistía que los independentistas catalanes exigen al PSOE para sentarse a negociar con ellos una hipotética investidura de Pedro Sánchez.

Al igual que pidió Aznar, Societat Civil Catalana considera que es el momento de alzar la voz «contra aquellos que quieren dividir y destruir España». Además, la protesta civil incluye entre sus alegatos una firme repulsa contra la autodeterminación que los secesionistas propugnan desde el pasado 1-O con el lema lo volveremos a hacer.

Acto en Madrid

Mientras tanto, los ex presidentes del Gobierno del PP José María Aznar y Mariano Rajoy participarán en el macroacto abierto convocado por el Partido Popular el próximo 24 de septiembre contra la amnistía del golpe del 1-O en Cataluña que negocia el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, con los partidos independentistas.

La cita tendrá lugar en los días previos al debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, fijado para el 26 y 27 de septiembre, y no se celebrará en la Plaza de España, como apuntó inicialmente el propio Feijóo el miércoles en una entrevista en Trece TV, sino en la Plaza de Felipe II, en la zona de Goya junto al WiZink Center.

«Los dos dirigentes del PP que con anterioridad han sido designados por Su Majestad el Rey para formar Gobierno acompañarán así a quien tiene ahora dicha responsabilidad», señalaron los populares.