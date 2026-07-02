Vox acusa a Page de «derroche» en sus viajes por Europa: «Coche y chófer a razón de 2.000 € diarios»

El socialista Emiliano García-Page no escatima en sus desplazamientos europeos. Lejos de coger un taxi u optar por la vía más económica para moverse por la cómoda ciudad de Bruselas, el presidente de Castilla-La Mancha, optó por contratar alquiler y chófer y destinar casi 16.000 euros del erario público en este servicio durante el pasado año.

«En sólo 3 viajes de 11 días en total, Page gastó una media de 2.000 euros al día para mantener sólo el vehículo y el conductor contratado», denuncia el portavoz de Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno.

Según ha podido contrastar OKDIARIO, otros presidentes autonómicos, cuando viajan al extranjeros, especialmente a Bruselas, optan por la «vía más económica». Si la media de tarifa de alquiler y conductor por 8 horas al día en Bruselas, está en un máximo que ronda los 700€ aproximado, al contrastar las facturas del ejercicio 2025, se repara que el socialista optó por un servicio más premium.

Para Vox es un otro «gasto superfluo», recordando, hace tan sólo un par de semanas, las suscripciones de

Netflix y Filmin que Page incluyó como gasto de Presidencia en los presupuestos.

«Mientras a los españoles se les asfixia fiscalmente, el presidente de la Junta alquila coches de lujo con chófer a razón de 2.000 euros diarios, acumulando gastos de 6.000 euros de alquiler de estos vehículos en viajes de apenas cuatro días», ha criticado el portavoz de Vox, David Moreno, durante la rueda de prensa de este jueves.

En concreto, las facturas halladas por Vox evidencian un contrato de alquiler de vehículo con chófer durante 4 días por 5.400 euros en febrero de 2025 en Bruselas; otro de 5.955 euros (4 días) en Dinamarca en el mes de septiembre de 2025, y otro de 3 días en Bruselas por valor de 3.865 euros en diciembre de 2025 también en Bruselas.

Los de Abascal han contrapuesto este gasto con «las carencias estructurales que vive Castilla-La Mancha en materia de infraestructuras: caos ferroviario diario, carreteras en la lista roja del RACE y falta de mantenimiento básico, destacando el riesgo que supone el abandono y la falta de limpieza de las cunetas».

En relación con ello, los de Abascal señalan la necesidad «urgente» de aplicar así mismo el Plan de Desregularización presentado a nivel nacional el pasado sábado, llamado ¡Al grano!, una vida más fácil.

El programa contempla medidas reducción de impuestos y de protección de la industria, el campo y la familia, con el objetivo de que España recupere posiciones en competitividad dentro de la Unión Europea. Vox defiende que sus gobiernos autonómicos en Aragón, Castilla y León y Extremadura ya han demostrado que «es posible gestionar los recursos públicos con sentido común y eficacia».