Vox acusa al portavoz cesado de Huesca de tránsfuga y amenaza al PP con «consecuencias en otros pactos»

El grupo municipal de Vox en Huesca señala a su anterior portavoz de «tránsfuga». En estos términos se ha dirigido el nuevo portavoz, José Luis Rubió, a quien era cabeza de partido hasta hace muy pocas semanas en el Ayuntamiento.

Desde Vox, acusan a Antonio Laborda de trabajar por el PP de una forma soterrada. Una dolorosa situación, explican fuentes del partido a OKDIARIO, que ha llevado a Laborda incluso a solicitar de mutuo propio retirar su nombre de la documentación en la que constaba.

Todo parte de las negociaciones para aprobar el presupuesto para 2023 en el Ayuntamiento de Huesca. Los populares necesitan al menos un voto más para sacar adelante las cuentas del próximo año, por lo que Vox se convertía en elemento clave de la negociación.

Los de Vox querían aprovechar la circunstancia para intentar negociar no solo los presupuestos, sino un pacto de gobierno de cara a toda la legislatura, en el que los PP se vieran obligados a asumir algunas de las propuestas electorales de los de Abascal.

Laborda pacto los presupuestos sin consensuar con el resto de Vox

Sin embargo, según denuncian los de Vox, Laborda como portavoz anticipó el apoyo del partido a los presupuestos, sin consensuar con el resto de concejales. Lo que llevó al resto del grupo a cesar a Laborda como portavoz, y así mismo, le retiraron la asignación económica que percibía por dedicación exclusiva.

Un sueldo que es costumbre que lo reciba los portavoces de los grupos municipales, ya que en el Ayuntamiento de Huesca no todos los concejales tienen asignación económica.

Según indican fuentes del partido de Vox en Huesca, esta decisión fue secundada por la Dirección Nacional. Algo que se corrobora de las propias palabras de Laborda, en el comunicado que emitió el martes anunciando su baja de Vox, y manteniendo su acta como concejal no adscrito a ningún partido. Ya que Laborda intentó en vano recobrar apoyos de otros miembros de Vox sin éxito.

«Por la presente informo que ante el nulo apoyo recibido por parte de la Dirección Nacional de Vox, Vox Cortes de Aragón, la Comisión Gestora Provincial y mis compañeros del grupo municipal de Vox Huesca y tras ser relevado del cargo de portavoz, no poder acudir a ninguna comisión informativa, así como ser sustituido de todos los cargos posibles y toda la información del Ayuntamiento, me veo en la situación de abandonar el partido político de Vox y continuar como concejal en el Ayuntamiento de Huesca como no adscrito», decía el comunicado.

Gracias por el apoyo recibido.

Hoy comienza una nueva etapa y seguiré trabajando por mi ciudad como lo he venido haciendo, con humildad y lealtad a la institución. pic.twitter.com/45bQecaDa1 — Antonio Laborda (@AntonioLaborda2) November 21, 2023

Vox advierte al portavoz «tránsfuga» de Huesca que estará «vigilante»

Este miércoles, la alcaldesa del PP, Lorena Orduna, en declaraciones a la Cadena Ser, celebraba que esta nueva situación, ofrecía «un nuevo panorama» para la aprobación de los presupuestos municipales.

Este ha sido el detonante que ha alentado que el nuevo portavoz de Vox, José Luis Rubió, señalara como «tránsfuga» a su hasta ahora compañero de partido. Y al mismo tiempo, advierte al PP que «si pacta con tránsfugas» tendrá «consecuencias» en otros gobiernos de coalición o en «los pactos» que haya hecho con Vox.

De hecho, se viralizó una imagen captada, justo antes del pleno que Vox intentó suspender en extremis para que no se votaran los presupuestos ante la posición independiente de Laborda, donde éste aparecía en muy buena sintonía con uno de los populares antes de que comenzara la sesión plenaria.

Laborda, en su comunicado, dedica unas palabras de agradecimiento tanto al anterior alcalde, Luis Felipe, como a la actual alcaldesa, «por su buen trato y respeto hacia mi persona y mi familia, así como a la prensa y periodistas que siempre han tenido una relación igualmente de respeto y cordialidad».

A esto se suma, que los de Vox denuncian que a día de hoy, no se ha celebrado ninguna reunión con ellos para el tema de presupuestos.

El asunto ha llegado a más. Porque los de Vox en Huesca apuntan a que estarán «vigilantes de que ese posible voto favorable de un tránsfuga no tenga una contrapartida económica de cualquier tipo, ya no solo en el Ayuntamiento de Huesca, sino fuera o por cualquier otra vía».