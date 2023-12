Podemos ha roto con Sumar y se va al Grupo Mixto. Pablo Iglesias es el más listo de todos. Dicen que la venganza es un plato que sirve frío y este plato se veía venir. Iglesias e Irene Montero han esperado el momento oportuno para devolvérsela a Yolanda Díaz.

En esto de purgas, intrigas, venganzas y degüellos políticos, la izquierda es más cavernícola que la derecha. Les va, casi, el rollo snuff movie. En la Guerra Civil se pegaban más tiros entre ellos, anarquistas, comunistas y socialistas, que tiros les pegaban a los nacionales.

Decían los pijo-comunistas de Sumar que Iglesias no se atrevería a llevarse sus cinco diputados al Grupo Mixto porque, con el acuerdo firmado entre ellos, perderían la asignación económica. Son tan inútiles que no saben ni leer ni sumar. Y así nos va en el Informe PISA. No se conocen ni el Reglamento del Congreso. Luz Sela ha echado las cuentas en OKDIARIO y los de Podemos se van a llevar, casi, 170.000 euros más de asignación de lo que se hubieran llevado siguiendo en Sumar y aguantando las chorradas de Yolanda.

Dicho y hecho. La pasta por delante. Pablo Iglesias (que es quien manda en Podemos) ha convertido este martes a su fracasado proyecto político (en caída libre) en un actor absolutamente vital para la continuidad de Pedro Sánchez. Por lo pronto, para sacar la Ley de Amnistía y los Presupuestos. Iglesias tiene pillado a Sánchez por donde ustedes imaginan en la zona de la entrepierna.

Va a ser delicioso ver al pobre Patxi López o al pelotilla de Bolaños negociando, a la vez, los Presupuestos y el escudo social con los ultras de Pablo Iglesias y con los ultras, pero ricos y nacionalcatólicos, del PNV. Lo que le pase al PNV se lo merecerá.

Pablo Iglesias tiene razón. Si la gobernabilidad de España depende de los independentistas catalanes que obtuvieron el 23J su peor resultado histórico, pues él y los suyos también quieren influir a tope pese a que están a punto de desaparecer. En la España progresista de Sánchez, cuanto peor resultado sacas en las elecciones, más influyente eres. Un gobierno de mayorías…

Es comprensible que en Sumar estén descolocados. Dicen los pobres que se han enterado por la prensa. Falso. Lo ha anunciado Canal Red, que es el libelo de Iglesias, aspirante a magnate de medios.

Imagino a estas horas a nuestra vicepresidenta fashion del Gobierno, Yolanda Díaz, planchando compulsivamente en su ático del ministerio mientras un periodista pelota de El Plural o del equipo habitual (que se decía con Franco) le graba en primicia. No hay nada como ser comunista y vivir en un ático de 400 metros cuadrados pagado por el contribuyente. ¡Sí! ¡Por usted también, votante de Sumar y del PSOE! … que hay que ser tonto.

Como imagino a la ministra «mema» (médico y madre) de Sanidad, Mónica García, en su ático de la zona VIP del Retiro, reunida con el niño Errejón, analizando la situación y pensando en esconderse en el chaletazo irregular de la ministra en Cercedilla. Buscad uno de los túneles de Hamás para meteros, antes de que Israel los inunde, porque Pablo va a por vosotros. Por traidores. Por listillos. Por enteradillos.

Pablo e Irene les pusieron la cruz hace tiempo. El plan estaba claro, pero, quizá, la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Iglesias ha sido el abandono de Podemos, este martes, de su líder en Madrid, Jesús Santos, para postularse con Sumar. Otro héroe del pueblo y de «la gente». Como Pam (¡te echamos de menos!), que ha tardado un suspiro en pedir los 7.000 eurazos de pensión que le corresponden los próximos dos años.

El tal Jesús Santos era un don nadie, como todos ellos, al menos políticamente. Sólo se le conocía por ser hooligan ultra del Alcorcón. Sin oficio ni beneficio en política, mamó de la teta de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero y pasó a ser una pieza clave -según se publicó- de las extrañas finanzas de Podemos. Le mandaban -según se publicó- a sacar pasta en cash de los cajeros. Todo un trabajazo: ir a los cajeros a sacar dinero, que ni sabemos de dónde venía ni a dónde iba.

Iglesias y Monedero lo hicieron el rey del mambo en el Ayuntamiento de Alcorcón: cargazo, sueldazo y enchufador oficial de la empresa municipal de la limpieza. El «compañero» Santos se acostumbró a ser «Don Jesús» y, vista la debacle podemita del 28M, se arrimó como una lapa a Yolanda Díaz el 23J. O sea. Se lo diré en verso: todo por la pasta… y a «la gente» que le den… que a mí me encanta ser «casta»…

Pablo, Íñigo, Yolanda, Irene, Ione (la ‘bien mandá’ del macho alfa)… han terminado odiándose. La izquierda española es de profesión odiadora y mata por el carguito y el sueldo. Usted le importa un pito. «Lo público», para ellos, es «lo suyo». Mamar del estado (o sea de usted) y engordar sus tripas en nombre de «la gente».

Por mí, que se maten (políticamente) entre ellos. En la República se aplicaban su propia medicina e iban a tiros por las calles.

El problema es el nombre de España y el espectáculo patético que damos, presidiendo, además, la Unión Europea. Este es el nuevo Gobierno. A navajazos ya y sin echar andar aún.

Ahora, Sánchez sí dormirá mal. Vuelve a depender de un personaje siniestro como Pablo Iglesias, diseñador de una dictadura criminal como la de Venezuela (8 millones de refugiados) y trabajador a sueldo de Irán hasta el minuto antes de que Sánchez lo metiera en el Gobierno y en el CNI. Todo muy constructivo.

Imagino, en estas horas, a Pablo e Irene en su dacha de Galapagar, a salvo del frío serrano de Madrid con su buena chimenea y los niños correteando alrededor con juegos con perspectiva de género… Y bebiéndose un buen vodka, que es lo que le pega a la parejita. Porque Pablo e Irene son como Lenin y su amada Nadia Krupskaya (también educadora) a quien Lenin, por cierto, humilló acostándose con media Rusia, pero colocó en el nuevo régimen, y a quien despreció y abandonó hasta sus últimos días, mientras él mataba y torturaba a millones de seres humanos. Ese genocidio de Lenin, que Sira Rego niega y supongo, ahora, enseñarán en las escuelas de España para gloria del Informe Pisa.

Esto es lo que hay. Mandan Waterloo y Galapagar.