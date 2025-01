UPN presenta dos iniciativas para evitar que miembros de ETA trabajen con menores: «Es fundamental»

Unión del Pueblo Navarro ha tomado la iniciativa para evitar que miembros de la banda terrorista ETA puedan trabajar con menores en la Comunidad Foral de Navarra. Así lo ha asegurado la presidenta de la formación, Cristina Ibarrola, quien ha presentado dos proposiciones de ley en este sentido para que no vuelvan a darse situaciones como la del etarra José Javier Osés Carrasco que fue contratado como profesor por el IES Valle del Ebro de Tudela. «Para UPN esta es una cuestión fundamental. No vamos a dejar de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que no se vuelvan a repetir hechos indeseables como el que se ha vivido en el IES Valle del Ebro y en otros centros educativos de Navarra», ha dicho la dirigente política.

Durante una rueda de prensa para anunciar estas medidas, Ibarrola ha reconocido que ya no se puede hacer nada con el caso de Osés Carrasco pero que sí se pueden evitar a partir de ahora hecho similares. «Si con la Ley actual no se ha podido impedir la contratación de este etarra como profesor interino, a partir de ahora, con la aprobación de nuestras leyes, se podrá hacer», ha declarado la presidenta de UPN.

Según ha podido saber OKDIARIO, la primera de las proposiciones establece un nuevo requisito en el Estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para que se admitan pruebas selectivas tanto para puestos fijos como temporales en el Gobierno de Navarra y entidades locales. Dicho requisito consistirá en que para los puestos de trabajo que impliquen contacto habitual con menores de edad se exigirá no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito de terrorismo o de organización o grupo terrorista de los que se incluyen en el Código Penal, teniendo la misma consideración las resoluciones judiciales penales de Estados miembros de la Unión Europea por el mismo tipo de delitos. «Una persona no puede ejercer como docente ni otras profesiones en contacto estrecho con menores si ha sido condenado por una agresión sexual, lo que nos parece correcto, pero en cambio hoy sí puede hacerlo quien fue condenado por matar a un niño dentro de una organización terrorista. Entenderán que no es de recibo», ha subrayado Ibarrola.

La segunda de las proposiciones de ley pretende modificar la Ley Foral de Subvenciones para evitar subvencionar proyectos y actividades dirigidas a personas menores de edad que conlleven un trato repetido, directo y regular y no meramente ocasional con niños, niñas o adolescentes, así como, en todo caso, todos aquellos que tengan como destinatarios principales a personas menores de edad, cuando la beneficiaria de la subvención sea una persona condenada por alguno de esos delitos, o cuando lo sea una entidad, empresa o asociación que contrate o subcontrate a una de esas personas para realizar esas actividades o participar en su ejecución.

La presidenta de UPN ha apelado también al resto de formaciones políticas que pueden compartir esta iniciativa, incluidas las que conforman el gobierno. En ese sentido, ha lamentado la actitud del Partido Socialista Navarro, que «ante nuestra actitud propositiva para resolver un problema que hemos detectado y que preocupa a gran parte de la sociedad navarra nos hemos encontrado con críticas faltando a la verdad».