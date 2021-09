El ex presidente del Consejo Europeo, ex primer ministro de Polonia y presidente del PPE, Donald Tusk, ha definido este martes al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, como «la esperanza de la política europea porque no acepta las oscuras profecías sobre el declive de occidente ni del triunfo de los extremismos».

El polaco ha intervenido hoy en la segunda jornada de la Convención del PP, celebrada en Valladolid, en donde ha mostrado su apoyo sin fisuras al líder ‘popular’, al que ha instado a ganar las próximas elecciones generales «por el bien de España y por el bien de Europa». «Te conozco y sé que puedes hacerlo», ha apostillado.

El ex presidente del Consejo Europeo ha igualado a Casado con líderes como el primer ministro griego, Kyriakos Mitsosakis, y con el canciller austríaco, Sebastian Kurz, que también apoyarán al PP en su convención.

Además de Tusk, Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento Europeo, también ha acompañado este martes a Casado, como este lunes lo hizo el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinás. De esta forma, el Partido Popular ha querido dejar claro en su Convención Nacional su espíritu europeísta, acompañándose de algunos de los principales líderes del centro-derecha de la UE, que han dejado constancia de su apoyo a Casado en su carrera a la presidencia del Gobierno de España.

Tajani ha recordado que comió con los ex presidentes José María Aznar y con Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa y ha afirmado que espera hacer lo propio «muy pronto» con Pablo Casado. «El Partido Popular ha hecho mucho por Europa», ha agregado el italiano que ha alabado el «europeísmo de hoy, de ayer y de mañana» del presidente del PP.

Tanto Rajoy, que lo hizo ayer desde Santiago de Compostela, como Aznar, que lo hará mañana el jueves en Sevilla, han querido acompañar a Casado en esta Convención Nacional, la más importante de los últimos años y que el PP confía en que sea un punto de inflexión decisivo en la presidencialidad de Casado.

Críticas a Sánchez

Por su parte, Casado que ha intervenido hoy para presentar a Tusk, ha afirmado que «el comunismo, el populismo y el nacionalismo» tienen «demasiado peso en la política española».

«Hay que decirle al Gobierno que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, no se puede plantear en Europa una agenda europeísta para recibir fondos europeos y, al mismo tiempo, apoyarte aquí en un partido comunista, en un partido populista y en los partidos nacionalistas que quieren la disgregación del territorio nacional y, por tanto, la fractura del territorio europeo», ha manifestado Casado dirigiéndose al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, ha criticado que el socialista «no esté dando respuesta a la demanda de la sociedad española» que quiere que «cumpla con su palabra» en relación con Carles Puigdemont, que fue puesto en libertad el viernes tras ser detenido en Cerdeña, pero deberá comparecer ante el juez el próximo 4 de octubre.

«Se lo vuelvo a pedir: Pedro Sánchez debe cumplir su palabra para traer a España a Puigdemont y que sea juzgado por el Tribunal Supremo. Debe defender a la Justicia española en el exterior y debe hacer todo lo posible para que las autoridades judiciales hagan cumplir la ley», ha aseverado.