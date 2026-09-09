Trapero dimite como director general de los Mossos d’Esquadra y será sustituido por Ferran López

Josep Lluís Trapero ha presentado este miércoles su dimisión por voluntad propia como director general de los Mossos d’Esquadra, cargo que asumió en agosto de 2024. Su salida desencadena una nueva reestructuración en la cúpula de la policía autonómica: la consellera de Interior, Núria Parlon, situará a Ferran López al frente de la dirección general y nombrará a Silvia Catà como nueva comisaria jefe.

La salida de Josep Lluís Trapero de la dirección general de la policía catalana se ha producido por decisión propia, tal y como ha confirmado la conselleria de Interior en un comunicado tras el adelanto de La Vanguardia. Trapero pone fin así a una etapa de dos años al frente de los Mossos marcada por desafíos como la lucha contra la multirreincidencia y polémicas como el caso de la infiltración de agentes en asambleas de profesorado.

El historial de Trapero está profundamente ligado a la cúpula policial catalana. Antes de asumir la dirección general en 2024, ocupó el máximo rango operativo al ser Mayor de los Mossos d’Esquadra en dos etapas distintas: primero entre 2013 y 2017, y más tarde entre 2020 y 2021. La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha agradecido públicamente a Trapero la tarea desempeñada durante estos dos últimos años y ha destacado su «vocación de servicio público».

El «brazo ejecutor» del independentismo catalán

Sin embargo, la figura de Josep Lluís Trapero siempre quedará marcada por su actuación como máximo mando policial durante el referéndum ilegal del 1 de octubre, hechos por los que fue juzgado y finalmente absuelto. A pesar de esa decisión judicial, la Guardia Civil llegó a atribuir al mayor de los Mossos un «papel nuclear» en la ejecución del plan soberanista.

Según el contundente informe remitido en su día por el Instituto Armado a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que le investigó por un delito de sedición, el responsable policial actuó aquel 1-O «en conexión directa» con la cúpula del Govern. En concreto, la Benemérita señaló que operó bajo las directrices del entonces presidente y el vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, con el claro objetivo de convertir a la policía autonómica en el «brazo ejecutor» de la estrategia hacia la independencia de Cataluña.

La nueva cúpula: Ferran López y Silvia Catà

Para oficializar el relevo tras la renuncia de Trapero, Parlon ha convocado una rueda de prensa este miércoles a las 10:30 horas, donde presentará la nueva estructura de mando del cuerpo autonómico. Los cambios principales afectan tanto a la dirección política como a la jefatura operativa.

Ferran López, nuevo director general, es comisario del cuerpo desde que ingresó en 1989 y actualmente formaba parte de la Prefectura liderando la delegación de la policía catalana en Madrid. López cuenta con una amplia experiencia en la cúpula, habiendo ejercido ya como comisario jefe de los Mossos entre los años 2017 y 2018.

Silvia Catà, nueva comisaria jefe, quien sustituirá en el cargo a Miquel Esquius, que se jubila. Catà, que forma parte del cuerpo de Mossos d’Esquadra desde el año 1998, ha desarrollado gran parte de su trayectoria asumiendo responsabilidades de mando territorial y en el área de seguridad ciudadana. Desde el 1 de julio de 2023, ocupaba el cargo de jefa de la Región Policial de Girona con la categoría de comisaria.