Puigdemont prepara su regreso a España: el plan A es hacerlo coincidir con el aniversario del 1-O

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, no tiene prisa por volver, como ya adelantó OKDIARIO, ni pretende buscar atajos, pero según fuentes de Junts, sí planea su vuelta antes de que finalice 2026. Estas mismas fuentes señalan que la primera intención es vincular ese regreso con una fecha señalada, o alguna efeméride, como el 1-O, día en el que se celebró el referéndum considerado ilegal, pero con el que arrancó el frustrado procés hacia la independencia de Cataluña.

Si el plan A del ex presidente catalán sale adelante, Puigdemont retornaría a España, concretamente a la ciudad de Barcelona, alrededor del próximo jueves, 1 de octubre, tras la vuelta de las vacaciones estivales. Pese a la publicación de la reciente sentencia del TJUE que avala la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, el Tribunal de Cuentas ha dictado una providencia y ha abierto plazo de alegaciones para las partes, algo que ha provocado la queja y el estupor del mundo independentista, dentro del que se incluye la dirección de Junts.

Tanto en Junts como en ERC entienden que el TJUE, con la sentencia publicada el pasado 12 de julio, ya ha dado por zanjado el tema de la amnistía y su aplicación, por mucho que «determinados organismos españoles», aseguran desde ERC, «sigan intentando boicotear su aplicación».

En todo caso, desde Junts señalan que la aplicación de la Ley de Amnistía no va a estar ligada, en ningún caso, al intento del Gobierno de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, tal como han deslizado en los últimos días desde el Ejecutivo, asegurando que la luz verde del TJUE a la Ley de Amnistía y posterior validación que está por llegar por parte del Tribunal Constitucional abrirán un nuevo escenario de negociación entre el Ejecutivo y el Grupo Parlamentario de Junts para las cuentas públicas y que su no rotundo podría incluso transformarse en un sí.

Nadie en Junts ve viable por ahora esos planes del Gobierno de Sánchez de retomar las relaciones y, de paso, las negociaciones presupuestarias con Junts. Es más, desde la formación catalana siguen señalando los reiterados incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez de los compromisos adquiridos con su formación en 2023, para lograr el apoyo de los siete votos de este Grupo Parlamentario para investir a Sánchez presidente.