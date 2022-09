El terremoto político que ha causado en España el anuncio de Don Juan Carlos I sobre su asistencia al funeral de Isabel II ha traspasado fronteras. En Reino Unido, el prestigioso The Times se hace eco con el titular «El ex Rey de España provoca cabreos con su plan para asistir al funeral de la Reina». En él recoge las críticas, en público y en privado, que ha provocado la decisión del emérito en el Gobierno de Pedro Sánchez. E incluso los ataques de Podemos contra España y Reino Unido por la invitación a un «criminal a la fuga».

Que al Gobierno de Pedro Sánchez no le ha sentado nada bien la asistencia de Don Juan Carlos al funeral de Isabel II no es un secreto, ni siquiera, para la opinión pública británica. La edición de este miércoles del The Times, propiedad del magnate Rupert Murdoch y referencia de la prensa seria inglesa, se hace eco de los intentos del Ejecutivo de Sánchez para que Juan Carlos I no acudiese a Londres.

Citan, entre otros, a Patxi López, portavoz del PSOE, «máximo socio de la coalición», que se preguntó «si la Casa Real estará muy contenta con esta decisión» del viejo Rey. Acompañan la información de una imagen de Juan Carlos I junto a la Reina Isabel II durante la visita de esta a España en 1988.

«Criminal fugado»

The Times se hace eco también de las declaraciones que ofreció esta semana el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, nada más conocer la noticia: «Invitar a un criminal en fuga a un funeral de Estado muestra lo que es la monarquía en el Reino Unido y en España», refleja el diario inglés vinculando a Echenique con el Gobierno de coalición.

Destaca el The Times que «el ex monarca vive en un exilio autoimpuesto en Abu Dabi desde agosto de 2020 tras una serie de escándalos sobre sus finanzas».

En la última semana, el nombre de Don Juan Carlos ha protagonizado varios titulares por algunas revelaciones de la serie Salvar al Rey de HBO. Ha llamado especialmente la atención de los tabloides británicos los supuestos affaires amorosos del Rey emérito en la parte trasera de una furgoneta.