El pasado 6 de septiembre, la Policía recuperaba en Tarragona 37 piezas provenientes del expolio en el yacimiento celtíbero de Aratis. Es un logro más en una carrera de fondo, compleja y esforzada, que acumula ya 30 años de investigaciones para rastrear, localizar y recuperar las miles de piezas que en su día fueron extraídas ilegalmente del subsuelo, allí donde la tierra cubre lo que queda de esa antigua ciudad celtíbera situada en la provincia de Zaragoza. Hasta la fecha se han recuperado 9.000 piezas de Aratis, gracias al tesón de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y al empeño de expertos y técnicos de la Administración.

Este expolio de los restos de Aratis tuvo como escenario en un rincón tan pequeño como valioso de la geografía aragonesa. Se trata de los restos enterrados de una ciudad celtíbera que prosperó hace más de 2.500 años en suelos del actual término municipal de Aranda de Moncayo (Zaragoza), población cercana a Illueca, donde nació el cismático Papa Luna. Desde que empezó la lucha por recuperar el material expoliado y hasta el pasado 6 de septiembre, se han logrado recuperar más de 9.000 piezas arqueológicas. Todas ellas, por su valor individual o por pertenecen a un enclave específico, son «únicas en el mundo», según destacan los expertos.

Aratis fue una potente ciudad celtíbera. Llegó a ocupar 13 hectáreas en un enclave estratégico, en las estribaciones zaragozanas de Moncayo y próxima al valle del Jalón, corredor natural e histórico de comunicaciones entre el Valle del Ebro y la Meseta. La fortaleza económica de Aratis le llevó a acuñar su propia moneda. La inscripción A.R.A.TI.KO.S certifica el lugar de procedencia de las monedas que salieron de Aratis.

La investigación realizada por las fuerzas de seguridad, en coordinación con expertos de la Administración, ha permitido ir recuperando las piezas tras el expolio cometido en Aratis desde hace décadas. Ha sido un trabajo complejo. Buena parte de esos restos, entre ellos los valiosos cascos celtíberos, acabaron en el extranjero. Por fases, poco a poco y sin dar nunca el rastro por perdido, las autoridades han conseguido ir recuperando lo expoliado. El último logro se produjo a principios de este mes de septiembre, cuando la policía intervino 37 piezas de Aratis en un museo privado de Tarragona, perteneciente a una fundación particular. Una persona fue detenida.

Es el último botón de muestra –y quizás le sigan más– de ese rastreo incansable tras la pista de lo que un día fue excavado ilegalmente en Aratis y luego vendido en el mercado negro.

Hasta el momento, fruto de todas las operaciones realizadas con el paso de los años, se han recuperado un total de 9.000 piezas de ese yacimiento. Los frutos de ese esfuerzo de Policía y Guardia Civil «significaron un hito en la historia del patrimonio histórico español», explica a OKDIARIO la directora general de Cultura del Gobierno de Aragón, Gloria Pérez. Pérez ha estado durante todo este tiempo a la vanguardia de la investigación para desentrañar la historia de esta relevante ciudad de la Antigüedad.

Esta última operación policial en la que se ha incautado 37 restos arqueológicos viene a culminar décadas de investigación. «Es un éxito», ha valorado Gloria Pérez, quien felicita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque «gracias a la labor silenciada que ellos realizan, podemos valorar estas piezas y nosotros, los técnicos, podemos hacer una valoración y peritación de los daños sobre el patrimonio».

El largo periplo de robos y tráfico ilegal en Aranda del Moncayo comenzó a finales de la década de 1980 y se prolongó hasta 2013. «Las primeras noticias de este delito datan de 1993, cuando el Gobierno de Aragón recibió la información de que en ese valioso enclave arqueológico se estaban produciendo movimientos de tierras con máquina retroescavadora», relata esta arqueóloga, una de las mayores expertas españolas en la Celtiberia.

Incalculable valor calcídico subastado

Las piezas arqueológicas recuperadas del expolio «tienen un incalculable valor. Nosotros lo llamamos valor calcídico», explica Pérez. La riqueza metalúrgica responde a que Aratis llegó a tener cuatro yacimientos minerometalúrgicos, no sólo de cobre sino también de plata y de hierro. «Los aratikos se convirtieron en guerreros para defender el territorio. Era una sociedad dedicada a la actividad metalúrgica», explica.

Los cascos celtíberos son el más conocido de entre lo más valioso expoliado en Aratikos. «La excepcionalidad de estas piezas sustraídas en Aranda se debe no sólo a su forma sino a cómo estaban técnicamente combinadas para obtener una defensa de la cabeza incomparable», explica Pérez. «Estos cascos, junto con el resto de panoplia militar ofensiva, nos relatan la historia de un pueblo que se reveló contra Roma. Aquí, en la Celtiberia, Roma perdió por primera vez una guerra. Fue tal la desolación la de los romanos que declararon día infausto el 23 de agosto», indica la directora general de Cultura del Gobierno aragonés.

Expoliar la historia de Aratis

«Estos cascos podrían ser objetos rituales, ofrendas de un santuario después de un combate o una guerra», explica. «Quizá estos cascos se encontraron depositados por una victoria de una batalla».

«Tal vez nunca lleguemos a saberlo con certeza», lamenta Pérez. «En el caso de Aratis, la ciudad tuvo tres necrópolis, y una de ella con orientaciones astronómicas. En las investigaciones arqueológicas, hemos visto cómo algunos túmulos han sido reventados, para sacar material con máquinas retroescavadoras».

«El daño es irreparable. Todo este material que ha sido incautado, que ha sido expoliado, nos impide extraer una contextualización en el terrero, porque no tenemos el registro de dónde se ha hallado. Hemos perdido el registro arqueológico», insiste. «El expolio nos arranca las hojas de la historia, y nosotros no podemos seguir leyendo», subraya para concienciar sobre la importancia de evitar cualquier tipo de expolio arqueológico como el de Aratis, por mínimo que le pueda parecer a un visitante no experto.

Cascos celtíberos

Los cascos recuperados en las operaciones policiales llegaron a ser subastados en las galerías más prestigiosas del mundo, entre ellas Christie’s (Londres) y en la casa alemana de Hermann Historica (Munich). En esta última, se llegaron a adquirir por un precio de 77.000 euros. Otro lote de cascos celtíberos se recuperaron del Musée d’Art Classique de Mougins (Francia). «Ahora estas piezas están depositadas en el Museo Provincial de Zaragoza» explica orgullosa Pérez.

«De hecho, de aquí procedieron las colecciones de Alex Guzman, un millonario alemán que después las va a adquirir Cristian Leroy, quien las acabó donando al Museo de Zaragoza. Se expusieron en diciembre del año pasado. En ese momento, yo estaba como Directora General de Turismo y con la Directora General de Patrimonio Cultural, hicimos una magna exposición en el Museo de Zaragoza» nos relata.

Un hito en Aratis

Pocos saben que Aratis jugó, junto a Segeda (Mara, Zaragoza) y Numancia (Soria), un papel sumamente relevante en las segundas guerras celtibéricas, que propició el cambio del calendario occidental.

«La guerra contra los romanos en tierras aragonesas, fue un hito trascendental en la historia universal, causante del cambio el calendario», argumenta Pérez. «Por el simple hecho de venir los romanos aquí, a la Celtiberia a luchar, a lo que conocemos actualmente como Aragón, los romanos adelantaron la fecha del inicio del calendario, a las calendas del 1 de enero, para constituir la reunión del senado romano, tomando la decisión de declarar la guerra. Si no, Roma hubiera tenido que esperar hasta el 15 de marzo, los idus de marzo».

«En estas tierras celtibéricas, lucharon más de 30.000 soldados que llegaron desde las legiones romanas contra 25.000 que eran celtíberos (20.000 infantes y 5.000 jinetes). Todos estos ajuares personales que hemos recuperado eran de guerreros que iban a caballo. Nuestros antepasados aragoneses fueron capaces de crear una confederación de guerreros celtíberos para luchar contra Roma» explica.

El museo Aratikos

«Cuando incautaron las piezas, me llamaron desde Madrid, para que hiciera una revisión ocular, y tuve que identificar si eran piezas de Aratis. Se encontraron piezas metálicas muy interesantes, fíbulas, umbos, discos coraza, pectorales, piezas tetralobuladas, monedas de la ceca de Aratis, hasta broches de cinturón, con incrustaciones en oro y plata. Todo esto estaba relatando que era esta ciudad» explica la arqueóloga.

«Me preguntaron que dónde tenían que estar depositadas estas piezas, e hice hincapié que estas piezas tenían que venir al Gobierno de Aragón. Tenían que retornar aquí, a su terruño, y no quedarse en el museo arqueológico de Madrid» afirma.

A raíz de esto, Pérez promovió la creación de un centro de Investigación en Aranda del Moncayo, Aratikos, nombre proveniente del gentilicio de la ciudad, que significa ‘Agua’, y que estaba estampado en la acuñación de la moneda. «Se llama Aratikos en homenaje a todos los vecinos de Aranda del Moncayo», expresa.

Pérez cuenta a OKDIARIO, que una de las líneas estratégicas que va a tener en estos cuatro años al frente de la Dirección General de Cultura de Aragón «va a ser actuar contra el expolio» como el de Aratis. «Hay que luchar contra el tráfico ilícito», concluye.