La Junta de Extremadura, que encabeza Guillermo Fernández Vara (PSOE), redobla su apuesta por facilitar la implantación de un gran centro budista en Cáceres. A pesar de que el Gobierno autonómico prometió que este proyecto que incluye una estatua de 60 metros de alto de Buda no iba a costar un euro a los extremeños, ya ha gastado 281.229 euros en un acto para bendecir los terrenos y, tal como ha podido saber OKDIARIO, reserva otros 50.000 euros en los presupuestos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para 2023. El alcalde de la localidad, Luis Salaya, celebró que el proyecto que «se sufraga 100% con fondos privados».

Las cuentas para el ejercicio próximo no dejan lugar a dudas. A través del programa de Ordenación y promoción del turismo, adscrito a la dirección general del mismo nombre, se subvencionarán varios proyectos. Además de impulsar una oficina turística de la región en Madrid, o, entre otros puntos, apoyo a los artesanos extremeños, se recoge un apunte sorprendente: «Fundación Lumbini (Buda): 50.000 euros». No hay más detalles de lo que se financiará a través de esta partida. Por otra parte, el Ayuntamiento de Cáceres prevé la cesión de 2.000 metros cuadrados públicos en suelo de especial riqueza natural para este centro religioso.

Esto se suma a la subvención a dedo del Ejecutivo de Vara de 281.229 euros para montar unas jornadas cuyo plato fuerte fue la bendición y consagración por el rito budista de los terrenos. En esta ciudad se instalará un centro místico en homenaje a esta doctrina filosófica e intelectual de origen indio.

La ayuda pública fue a parar a la Fundación Lumbini Garden bajo el epígrafe: «Impulso al turismo cultural: actividades y jornadas de trabajo en Cáceres dentro del Proyecto Gran Buddha». Este proyecto de centro budista en Cáceres, que incluye un monumento de 36 metros de alto en honor al fundador de esta religión, trató de ponerlo en marcha Manuela Carmena en Madrid en su último año de gobierno. No obstante, José Luis Martínez-Almeida, su sucesor, aparcó la idea al encontrárselo en la Alcaldía.

Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez lo recupera para Cáceres. La propia Carmen Calvo, cuando aún era vicepresidenta, se desplazó a esta ciudad para apoyar el proyecto. Además, la Junta extremeña ha pagado unas jornadas que incluyeron la consagración de un monte como «tierra sagrada del budismo», la bendición de unas estatuas, la firma de un hermanamiento de Cáceres y una ciudad nepalí, entre otros puntos. En total, casi 300.000 euros para viajes y alojamientos de las dos delegaciones, para organizar los ritos religiosos y para otras necesidades. La Junta justifica su «apuesta» por este tema en aras de «posicionar el Destino Extremadura como destino de inversión, como destino turístico y como un espacio de diálogo cultural entre Occidente y Asia».

El despliegue no queda ahí. La Junta y el Ayuntamiento han realizado ya dos viajes repletos de cargos públicos a Nepal. No obstante, se niegan a desvelar en la Asamblea extremeña el listado de los integrantes de esas delegaciones, el coste para las arcas públicas y la justificación de los gastos.

Incumplimiento

En este contexto, PP, Cs y Podemos han puesto el grito en el cielo porque, recuerdan, el PSOE, prometió que no se iban a aportar fondos públicos. El alcalde de Cáceres avaló la cesión de los terrenos a la Fundación Lumbini para la construcción del templo budista y afirmó: «Seguimos pensando que es un proyecto que puede ser muy importante para la ciudad, en un momento en el que Cáceres no puede permitirse rechazar nada que vaya a ser beneficioso. Además, no le cuesta nada a las administraciones públicas, solo cederíamos el uso del suelo y el proyecto se sufraga 100% con fondos privados. Es muy buena noticia que el proyecto siga adelante pese a la crisis del Covid».