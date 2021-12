El senador republicano de Estados Unidos Robert Menendez le ha leído la cartilla al ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, al que le ha exigido un «mayor compromiso» de España en la defensa de los Derechos Humanos en Cuba y Venezuela.

Menendez, que es el presidente de la Comisión de Exteriores del Senado de EEUU, se ha mostrado crítico en otras ocasiones a propósito de la política del Gobierno socialcomunista con respecto a las dictaduras cubana y venezolana, además de la influencia de España en América Latina.

Albares ha informado en su cuenta de Twitter de una videoconferencia con Menendez en las que hablaron «sobre Iberoamérica, la OTAN y la relación España-EEUU». «Estrechando lazos en interés de nuestros ciudadanos», escribió el jefe de la diplomacia española a última hora del miércoles.

Menendez también ha dado cuenta en redes sociales del contenido de esta llamada, en la que el senador republicano reafirmó la importancia de la «fortaleza» frente a un posible «agresión» por parte de Rusia y reclamó «un mayor compromiso en materia de derechos y democracia en Cuba y Venezuela».

Glad to speak w/ Min. @jmalbares on import of @NATO strength in face of Russian aggression & urge greater engagement on rights & democracy in Cuba & VZ. Immense thanks for Spain’s support with Afghanistan & rejection of Ortega’s tactics in Nicaragua. https://t.co/s3WRLMQDrX

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) December 7, 2021