Hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido a las redes sociales a exaltar la figura de la escritora Almudena Grandes para sumarse así a los ataques de la izquierda socialcomunista contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tras su entrevista en Hoy responde de OKDIARIO. En tales declaraciones a este medio, el regidor madrileño señala que Grandes -fallecida recientemente- «no merece ser Hija Predilecta de Madrid», pese a que el regidor ha pactado nombrarla con Recupera Madrid a cambio de su apoyo a los Presupuestos municipales, que han salido así adelante.

«Almudena Grandes escribió: ‘Con el tiempo comprendí que la alegría era un arma superior al odio, las sonrisas más útiles, más feroces que los gestos de rabia y desaliento’. Fue un privilegio convivir con ella en un espacio de libertad y fraternidad como es Madrid», ha señalado Sánchez en las redes sociales. El jefe del Ejecutivo de PSOE-Podemos se encuentra estos días de descanso en el Palacio de Las Marismillas en Doñana (Huelva). Pero no ha dudado en recurrir a las redes para acusar veladamente a Almeida de utilizar un discurso de «odio» y crispar.

Almudena Grandes escribió: “Con el tiempo comprendí que la alegría era un arma superior al odio, las sonrisas más útiles, más feroces que los gestos de rabia y desaliento". Fue un privilegio convivir con ella en un espacio de libertad y fraternidad como es Madrid. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 3, 2022

En la entrevista con Almeida que publica este lunes OKDIARIO, el alcalde de Madrid afirma: «Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid pero yo he sacado unos Presupuestos que son buenos para los madrileños. Yo he ponderado: un buen presupuesto para Madrid de 5.600 millones y Almudena Grandes. Ya tengo los Presupuestos».

De esta manera explica el regidor madrileño la decisión de nombrar a la escritora Hija Predilecta de la ciudad, como le pidió el grupo Recupera Madrid de concejales carmenistas a cambio de aprobarle las cuentas municipales para 2022 después de que Vox le retirara su apoyo acusándole de incumplir su palabra.

«Cada mañana fusilaría…»

Almudena Grandes, admirada por la izquierda que bebe del guerracivilismo, dejó escrito entre otras cosas que «cada mañana fusilaría a dos o tres voces que me sacan de quicio. Estamos en un país en el que la derecha española recuerda más a la de la II República que a la del franquismo donde se vuelve a reclamar el derecho a gobernar por gracia divina»

Ante ello, el alcalde de Madrid recuerda en la entrevista con OKDIARIO una afirmación «mucho más lamentable», esto es, cuando Grandes imaginó la violación de la Madre Maravillas: «¿Imaginan el goce que sentiría al caer [la Madre Maravillas] en manos de una patrulla de milicianos jóvenes, armados y -¡mmm!- sudorosos?».

Para Almeida, Grandes, con semejante perfil revisionista, no era digna de ser nombrada Hija Predilecta. «El personaje no lo merece. Yo, motu proprio, no lo hubiera hecho. En toda negociación hay que hacer cesiones. Nos gustarán más o menos. Pero he sacado unos Presupuestos que prevén una rebaja fiscal de 400 millones consolidada en los tres años de gobierno», insiste el alcalde, entre otras ventajas de tener las cuentas aprobadas.

En el año 2019, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, se llevó a Almudena Grandes y a su marido, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, en el avión presidencial, junto a otros intelectuales del sindicato de la ceja, hasta Montauban y Colliure para rendir homenaje 80 años después al que fuera presidente de la II República, Manuel Azaña, y al poeta Antonio Machado, enterrados en ambas localidades del sur de Francia.