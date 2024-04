No habrá primarias reales en el PSOE para elegir al próximo candidato a las elecciones europeas. Pedro Sánchez tiene decidido que la candidata sea Teresa Ribera, a la que ha obligado aceptar el reto pese a su oposición inicial -y varios rechazos-, y así lo comunicará, ante la estupefacción de algunos dirigentes «por qué Teresa no genera empatía», en el próximo Comité Federal que se celebrará de forma extraordinaria en Madrid o Barcelona el 27 de abril. Pero Sánchez no se queda sólo ahí. Además de impedir las primarias para que el PSOE elija a su número uno, tal como establecen los estatutos, la dirección federal también está poniendo dificultades a los diferentes territorios para que estos elijan a sus representantes.

Varios dirigentes del PSOE a nivel autonómico han recibido en las últimas horas un mensaje de sus responsables asegurando que no se va a celebrar la asamblea que, a lo largo de la historia, ha servido para que los territorios propusieran a Ferraz los nombres para configurar las listas. Tras esas propuestas, validadas por las direcciones autonómicas, la dirección federal era la encargada de distribuir los distintos perfiles en los diferentes números, situando en los sitios más cercanos al número uno a aquéllos que se pretende que ocupen un escaño en función de los sondeos disponibles. Esta vez, no será así y eso provoca enfado entre las bases que denuncian que la dirección de Sánchez «ya ni guarda las apariencias».

La secretaria de Organización, que dirige Santos Cerdán, les ha avisado en las últimas horas de que antes del día 20 de abril, es decir, este fin de semana, deben tener elegidos los nombres que quieren que vayan a las listas. Un plazo de tiempo muy limitado, teniendo en cuenta que se debe hacer la convocatoria con un mínimo de 48 horas de antelación. Con los tiempos que ha dado Ferraz a las autonomías, los secretarios provinciales no tienen margen para convocar a sus afiliados, hacer una propuesta, elevarla a la ejecutiva regional y posteriormente a la federal.

Por ese motivo, entre este miércoles y este jueves, varios dirigentes a nivel provincial y autonómico están recibiendo un mensaje de estas características: «Las asambleas deben de realizarse antes del día 20 y no nos da tiempo. Comentando (…) hemos quedado en no hacerla. Vamos a esperar las propuestas de la ejecutiva nacional». Esa propuesta, en base a los dedazos de Pedro Sánchez, es la que acabará determinando quienes acompañan a Teresa Ribera e Iratxe García, la líder de los Socialistas y Demócratas europeos, en las listas electorales. Lo más probable es que ambas vayan de número uno y dos.

De esta manera, coartando a las bases del PSOE de poderse presentar a las primarias, y posteriormente a los territorios proponer a candidatos que crean que deben representarles en el Parlamento Europeo, Sánchez se garantiza el diseño de una candidatura a medida. Con este método, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE se permite colocar a todas aquellas personas que son de su máxima confianza y recolocar a algunos compromisos que, en las últimas elecciones municipales, autonómicas y generales, se quedaron sin empleo.

La lista definitiva debe aprobarse después en la Comisión Federal de Listas y finalmente en el Comité Federal que se llevará a cabo el 27 de abril en Barcelona o Madrid. Con el control por completo del Comité Federal, cuyos miembros fueron elegidos con la supervisión y el aval de los más cercanos a Sánchez, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE no tendrá ningún contratiempo para convalidar su propuesta de candidaturas.

Los sondeos publicados hasta el momento muestran un retroceso electoral de los socialistas, que bajarían hasta el 28,6%, lo que supone 19 escaños. Esos mismos sondeos vaticinan una cómoda ventaja del PP de cara a las elecciones europeas del próximo junio, con un 37% de intención de voto y 25 eurodiputados.