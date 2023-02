«Ciudadanos no tiene salida y no debería presentarse a las elecciones para garantizar el cambio en la Comunidad Valenciana y evitar que haya otros cuatro años de Ximo Puig y su tripartito. Con ocho ya ha sido suficiente». Quien lo dice es Ruth Merino, la antítesis de Begoña Villacís en el paso desde Ciudadanos al PP, de lo que Feijóo llama «talento recuperable». Ruth Merino ha sido el fichaje más sonado del PP estos días y se suma a un goteo lento, pero constante, de traspasos CS-PP en toda España, también en Madrid, que va a ir a más hasta las elecciones de mayo. La cifra ya se acerca a los 200 cargos.

Ruth Merino era hasta hace unas semanas la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento regional valenciano. Desde el verano pasado llevaba meditando su salida del partido. La ‘refundación’ aclaró sus dudas y el 16 de enero dimitió, dejó el acta de diputada, se fue a su casa y pidió, ese mismo día, reincorporarse a su puesto como técnico de Hacienda del Estado, donde llevaba 20 años trabajando antes de entrar en política en 2019.

«Fue difícil y triste», confiesa. «Al final -cuenta- fue, sobre todo, la sensación de que la refundación no iba a ser una verdadera refundación. Cuando llegó enero y se vio quién estaba en esas listas, en las dos listas, para mí se reconfirmó que esto no era una refundación, que era más de lo mismo y que todo lo que se dijo que iba a cambiar, se consolidaba». En todo el proceso, desde el verano hasta enero, Inés Arrimadas ni la recibió ni habló con ella para escuchar las propuestas sobre la refundación de su líder en una región tan decisiva como la Comunidad Valenciana. Arrimadas estuvo missing: «Quiero pensar que tenía mucho trabajo». Ruth Merino se sincera: «No tenía más opción. Quedarme era engañarme a mí misma porque no quedaba prácticamente nada del partido al que me afilié. Ciudadanos no tiene salida».

Al poco de dejar sus cargos y abandonar Ciudadanos, Ruth Merino recibió la llamada de Carlos Mazón para colaborar con el equipo económico y fiscal del PP en la Comunidad Valenciana. Este es el camino que la dirección nacional del PP quiere para incorporar a sus filas a cargos de Ciudadanos por si Villacís toma nota. «La política -dice- es una herramienta para mejorar la vida de la gente y eso ahora viene de la mano del PP y de Carlos Mazón para que haya un cambio. El proyecto de Carlos Mazón es la única forma de que no haya cuatro años más de gobierno de Ximo Puig con Compromís y Podemos. Con ocho han sido suficientes». Se define centrista y liberal -como Begoña Villacís estos días- y dice sentirse «representada» en el proyecto de Mazón.

Begoña Villacís

Ruth Merino se muestra «sorprendida» con lo vivido estos días con Begoña Villacís, de quien destaca «es una marca en sí misma y ha hecho un gran trabajo en Madrid»: «Me ha sorprendido la deriva de todo, ese viraje cuando hace 15 días estaba en la lista de Inés Arrimadas. No se ha entendido verla desdecirse de un día para otro». Reconoce que Villacís, como Inés Arrimadas, «tienen derecho a elegir su camino y su futuro» aunque matiza: «Se pueden hacer las cosas de muchas formas y esto ha sido una torpeza».

Desde su experiencia económica y fiscal, Ruth Merino quiere colaborar junto a Carlos Mazón (de ganar las elecciones y poder gobernar) a darle la vuelta a la insoportable carga fiscal que sufren, con Ximo Puig, los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.

Sobre el caso Azud, cuya mancha va extendiéndose en el PSOE y en el propio Puig, Ruth Merino dice: «Respeto a la justicia, pero los indicios están ahí y cuando el río suena agua lleva».