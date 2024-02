Rueda: «La condonación de la deuda que hablan para Cataluña va a costar 400 € a cada gallego»

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alfonso Rueda, considera que la Ley de Amnistía dinamita la «igualdad» de los españoles. Y rechaza de plano las comisiones parlamentarias sobre el llamado lawfare para revisar sentencias judiciales. En este contexto de presión gubernamental en pinza con los independentistas, dice que le «alegra muchísimo» que «los jueces aguanten y no se dejen amedrentar».

P.- ¿Qué le parece lo que está haciendo Pedro Sánchez con Junts, dándoles todo lo habido y por haber, esa Ley de Amnistía…?

R.- ¿Qué me va a parecer? Muy mal. Y además pensando en Galicia y en las consecuencias en Galicia, que es lo que a mí me toca valorar. Se está cargando la igualdad básica que había en España. Aquí había una igualdad básica y un garante de esa igualdad que era el Gobierno central, con sus competencias exclusivas que nos unen a todos con el marco de la Constitución. Todo eso ha saltado por los aires. Todo eso Pedro Sánchez ha conseguido que nadie se lo crea y ha puesto una manga de suministro directamente donde le interesa, porque son los que le mantienen, y todo lo que está yendo hacia allí nos lo están quitando a los demás.

P.- ¿Cuánto le están quitando a Galicia los pactos del señor Sánchez con independentistas, con etarras, con nacionalistas vascos…?

R.- Primero, nos está quitando la igualdad jurídica, que se ha roto, porque esos pactos rompen la igualdad territorial y eso rompe la igualdad económica, que es lo que se cuantifica. Sólo esa condonación de la deuda que hablan para Cataluña le va a costar 400 euros a cada gallego. Y eso hablando de lo único que conocemos, porque es lo único que nos contaron, aunque seguramente hay muchas cosas más y cada vez que vemos el BOE vemos de repente una transferencia directa de dinero que a nosotros nos niegan. Cuando vemos aquí que una comunidad autónoma que se ha gestionado mal, como ha sido el caso de Cataluña, ahora resulta que hay que condonarle la deuda y eso es a costa de los demás, lógicamente nos parece muy mal. Los gallegos no son tontos. Yo siempre digo lo mismo: no quiero que me den más que a los otros, pero lo que no voy a tolerar es que me den menos. Y me están dando menos, porque le están dando más a otros.

P.- Aquí no hay AVE total. ¿Cuándo va a llegar con Sánchez? Tienen AVE la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, y lo va a tener el País Vasco. ¿Y Galicia?

R.- El alcalde de Vigo [Abel Caballero, PSOE], cuando fue ministro de Transportes, que lo fue en el Gobierno de Felipe González, lo prometió para el año 1988. En fin, unos disparates… La cuestión es que a día de hoy nos han prometido que el AVE iba a llegar al resto de ciudades, incluido hasta Vigo, y ya lleva un año y medio de retraso. Yo intenté hablar con la anterior ministra para simplemente decirle «Oiga, necesitamos saber los plazos, teníamos un Xacobeo el año pasado, batimos el récord de turistas, si hubiera habido unos trenes adecuados hubieran venido muchísimos más». Silencio por respuesta. Este año, el 5 de enero, tuvimos aquí al inefable ministro de Fomento, Óscar Puente, que vino con un tren en pruebas, de esos que dicen que nos van a traer y no nos traen. Se bajó de ese tren con los Reyes Magos, junto al candidato socialista, y por supuesto a nosotros no nos avisó. Le dieron un beso a la locomotora…

P.- ¿Un beso?

R.- Sí, sí. Ese gesto está por estudiar [ríe].

P.- Puente es un poco raro.

R.- Hace cosas muy raras y a la vista. Por cierto, por aquello le sancionó la Junta Electoral.

P.- ¿Por el beso a la locomotora?

R.- Por hacer este espectáculo. Se bajó del tren y, ante la pregunta obvia y previsible de cuándo van a llegar esos trenes a las ciudades gallegas, dijo que su política era no comprometerse a dar plazos. Pues mire, ya estamos en el mes de febrero y no tenemos ni idea. No lo sabemos, no nos lo quieren decir. Es una falta de respeto. A mí me interesan no sólo los plazos sino también saber qué tipo de trenes van a venir, porque no todos son iguales.

P.- Le pueden poner un AVE como el de Extremadura, que va a 80 por hora, a cuatro veces menos que la velocidad normal de un AVE.

R.- Fíjese, nada sabemos, absolutamente nada. Hoy [por el sábado] está Pedro Sánchez en Orense y tampoco contará nada, porque le parece que puede venir aquí y no tiene por qué comprometerse para nada con Galicia.

P.- ¿Qué le parecen las comisiones de lawfare que se van a crear en el Parlamento Nacional para rearbitrar decisiones judiciales como si fuera el VAR, como si fuera el fútbol?

R.- Es un elemento más de todo esto que estamos viendo, de esa ingeniería que tienen diseñada los nacionalistas con la complicidad del Partido Socialista, que baja la cabeza. Una ingeniería para intentar que el Estado de derecho y el marco democrático de igualdad sean una entelequia de la que no haya ni que acordarse. Me parece un disparate y un escándalo. Y me alegra muchísimo que los jueces aguanten, como no podía ser menos, como pilar del Estado que también son, y que no se dejen amedrentar ni dejen cambiar sus decisiones por este tipo de cosas.

P.- ¿Van a tomar algún tipo de medida legal contra la Ley de Amnistía desde la Xunta de Galicia?

R.- Veremos. Yo tengo una serie de contenciosos con el Gobierno central, que nos está dando un trato absolutamente desigual. Nos acaba de recurrir, por ejemplo, una ley que teníamos para ordenar nuestro litoral, que tenemos el litoral más largo de toda España, con las rías que usted está viendo a su espalda, que crean riqueza. Queríamos gestionarlo y nos la han recurrido ante el Constitucional. Fíjese. Eso sí que es ilegal para ellos, y no es ilegal lo que está pasando en Cataluña. Nuestro Estatuto dice respecto a eso exactamente lo mismo que dice el Estatuto del País Vasco, al País Vasco se la acaban de dar, a nosotros nos dicen que no y, por lo tanto, claro que estaremos muy vigilantes.

P.- Yo le hablo de la Ley de Amnistía, no de la del Litoral.

R.- Se lo digo para ponerle el marco de cómo estamos ahora mismo con el Estado y de cómo yo me tomo en serio la legalidad y ellos no, ellos lo ven como un arma política. Por lo tanto, la Ley de Amnistía vamos a ver en qué queda y, desde luego, si va contra la igualdad y, sobre todo, de la igualdad económica, que a mí me tiene obsesionado…

P.- Bueno, de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, claramente.

R.- Sí, sí, ante la ley, y a partir de ahí también de los recursos económicos que se distribuyen. Lo digo porque es lo más fácilmente cuantificable y por lo tanto por ahí podrá haber argumentos.

P.- O sea, que va a haber recursos de la Xunta.

R.- Si es ilegal y nos perjudica, sin ninguna duda. Pero no la conozco todavía. Déjeme que la conozca. Lo que apuntan, desde luego, no nos gusta nada.