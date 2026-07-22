RTVE duplica el gasto en maquillaje de marca para los sanchistas Cintora y Miró tras «aumentar la programación»

Radio Televisión Española (RTVE) ha duplicado el desembolso en maquillaje para diferentes programas, entre los que están Malas Lenguas y Malas Lenguas Noche, presentado por Jesús Cintora, y Directo al Grano, encabezado por Marta Flich y Gonzalo Miró. El incremento del gasto se ha argumentado por el «aumento de la programación» y de «presentadores, colaboradores e invitados». También se ha alegado la falta de plantilla propia. El contrato, además, exige una calidad mínima y nombra una serie de marcas como guía para la compra de productos de «características similares o superiores».

La Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española ha publicado la licitación para la «prestación del servicio de peluquería y maquillaje en el Centro de Producción de Prado del Rey, Torrespaña y exteriores en la Comunidad de Madrid».

El contrato tiene un valor estimado de 1,2 millones de euros. Sin embargo, hace un año, la misma entidad licitó ese mismo contrato por 502.000 euros, pese a tener los dos el mismo plazo de ejecución, aunque finalmente se adjudicó por 460.000 euros.

Para entender la amplia diferencia entre ambos contratos, es necesario entender que este servicio «complementa el servicio que presta el personal de peluquería y maquillaje de la plantilla fija de RTVE». Hace un año, se firmó ese contrato con «la programación que había en ese momento» y sin prever «posibles modificaciones de la programación».

Sin embargo, por un lado, se ha reducido la plantilla fija del ente público por «desvinculaciones» y la «no reposición» de jubilaciones, lo que ha generado una «insuficiencia de personal propio» para «atender adecuadamente las necesidades de peluquería y maquillaje».

Por otro lado, se ha producido un «aumento de la programación y un considerable aumento del número de presentadores, colaboradores e invitados que participan en cada uno de ellos».

La memoria justificativa del contrato incluye una lista con los programas que se han añadido a la parrilla en los últimos meses y que han exigido un aumento de este gasto. Entre ellos, está Directo al Grano, del que detallan que cuenta con dos presentadores (Gonzalo Miró y Marta Flich) y seis invitados. Además, también aparecen Malas Lenguas y Malas Lenguas Noche, que juntos suman dos presentadores y 30 invitados. Estos dos últimos espacios los conduce Jesús Cintora. «Debido a los buenos datos de audiencia de RTVE, se prevé la continuidad de la programación actual», explica la licitación.

Marcas de calidad «igual o superior»

En esa misma línea, también se recoge un «gran aumento en los rodajes de promociones de imagen y actos de comunicación». Entre cuyas actividades están las ruedas de prensa, las «sesiones de fotos de la cadena y sus presentadores» y «multitud de eventos relacionados con el Benidorm Fest». Y también aluden a lo que denominan «eventos especiales», es decir, la visita de Su Santidad el Papa o el Mundial de la FIFA de fútbol.

Los pliegos de contratación exigen al proveedor, además, la aportación de una serie de materiales. Para ello, RTVE ofrece un listado lleno de marcas como Kiko, L’Oréal, D’Orléc, Harpo, Bonacure, Artero, Parlux u OSiS, entre otras. La corporación pública exige que los productos que se terminen utilizando sean de las «marcas orientativas de referencia o de similares o superiores características».

El contrato tiene una estimación aproximada de 10.000 servicios anuales de peluquería y maquillaje que equivaldrían a los 1,2 millones de euros previstos. En todo caso, el ente público marca estos como servicios máximos y explicita que no existe «compromiso por parte de RTVE de agotar esta previsión». Es decir, que sólo se abonarían los servicios que acabasen siendo realizados.