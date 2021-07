La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, pide a Isabel Díaz Ayuso que derogue las leyes de ideológicas de género aprobadas en la Comunidad de Madrid «que criminalizan al hombre, invierten la carga de la prueba y vulneran la presunción de inocencia». En Hoy Responde de OKDIARIO, Rocío Monasterio ha señalado que la nueva Ley de Libertad Sexual del gobierno Sánchez redactada por Podemos «es un paso más respecto a esa terrible Ley de Violencia de Género». Monasterio hace cómplice al PP de estas leyes «que aprueba el PSOE y el PP nunca deroga. Las consolida y las gestiona, pero no se atreve a derogarlas». Rocío Monasterio cree que, con esta nueva ley, “se podrá denunciar a un hombre por un piropo en la calle y que acabe en la cárcel”.

Rocío Monasterio afirma que la Ley Trans (aprobada también hace pocos días por el ejecutivo) «es una copia de las leyes Trans del PP de Feijóo en Galicia y de Ayuso en Madrid». «El primero -señala- en hablar de autodeterminación de género fue Feijóo y luego le siguió el PP de Cifuentes en Madrid con la Ley LGTBI de 2016. Irene Montero ha copiado al PP».

Reta a Ayuso

Rocío Monasterio reta a Isabel Díaz Ayuso: «Tiene dos años por delante para deshacer todas las leyes de la izquierda: las de ideología de género, desmontar los juzgados para hombres, bajar los impuestos más de medio punto, acabar con los chiringuitos, reducir el gasto público, educar en excelencia sin que los niños pasen de curso con suspensos, proteger a la familia de verdad, dejar de financiar el aborto… A ver si de verdad lo hace. Ya no tiene a Ciudadanos. Nosotros le estamos observando».

Monasterio advierte a Ayuso: «Ha tenido la suerte de que no quisimos estar en el Gobierno, pero que no olvide que no tiene mayoría y que tendrá que ofrecernos algo porque hay que sacar los presupuestos».

PP, cómplice

Para Rocío Monasterio, el PP no aprende y al hilo de las amenazas de muerte a Isabel Díaz Ayuso en la manifestación del colectivo LGTBI contra el asesinato de Samuel Luiz, la portavoz de Vox dice: ¿Qué hacen yendo al 8-M a pedir perdón con todos estos que les amenazan? ¿Qué hacía Cuca Gamarra con todos estos? ¿Qué hacen aprobando las leyes LGTBI en Madrid para contentar a todos estos que luego amenazan a Ayuso? No aprenden».

La portavoz del partido de Santiago Abascal en la Asamblea insiste en que «el PP gestiona la agenda ideológica de la izquierda» y que la mayoría de medios de comunicación contribuye a esa agenda: «Sólo se publica aquello que pueda ser identificable con un crimen homófobo o un tema racial…». Y cita el caso de Tarrasa la misma noche del asesinato de Samuel Luiz en Coruña: «Si los que patean, como en Tarrasa, son un grupo de magrebíes entonces se silencia. Si los que atacan a una mujer son MENAs entonces se silencia. Sistemáticamente se ocultan en los medios las violaciones grupales cometidas por manadas de MENAs. Quieren dividir a la sociedad en pequeños colectivos para privilegiarlos sobre la mayoría. Y entonces solo se habla del colectivo LGTBI, del problema racial, pero no de la inmigración ilegal…”. Y añade: «¿Por qué tenemos al líder del sindicato de manteros en la Asamblea? ¿Ha hecho algo destacable? No. Querían tener representación de una minoría que, por cierto, delinque. Ser mantero en Madrid es ilegal».

El PSOE y Errejón

Para Monasterio, del PSOE mejor ni hablar: «El PSOE está perdido y echado al monte. Mientras nos habla de igualdad premia al que se salta la ley en Cataluña y permite que, con el dinero de todos los españoles, de sus nóminas y sus impuestos, se pague a delincuentes como los golpistas o se avale sus fianzas».

Sobre Íñigo Errejón prefiere esperar a la investigación de su presunta agresión a un ciudadano en Lavapiés. «Yo sí creo en la presunción de inocencia», dice, pero remarca que «Errejón no debería estar en política por haber usado una beca pública sin asistir a las clases». Y habla de esa «izquierda caviar» que «no paga la Seguridad Social de sus empleados, vive en áticos de lujo o cobra dos sueldos», como Mónica García, «la médico y madre de Más Madrid -dice con retintín- que estuvo meses ingresando en su cuenta dos sueldos durante la pandemia y dice que no se enteró».

Toni Cantó y Telemadrid

Para Rocío Monasterio “la Oficina del Español no ha sido un acierto y no beneficia en nada a Toni Cantó”. Cree que, siendo Cantó una imposición de Génova a Ayuso, “lo han puesto para desprestigiarle».

Reitera la portavoz de Vox que ellos son partidarios de «cerrar Telemadrid» y que no quieren ser «partícipes» de la reforma de la ley que se aprobará este jueves «porque además nadie nos ha preguntado». Por eso se abstendrán. «Que nos expliquen -señala- cuál es su plan».

Tampoco sabe nada Vox de los presupuestos de la Comunidad: «Nadie nos ha presentado ni un borrador. Nada. La primera obligación de un gobierno -señala- es sacar sus presupuestos. No tiene sentido tener a 136 diputados cobrando 4.500 euros y que no trabajen en julio y agosto. Esto es un atraco a todos los madrileños».

Su imitadora

Rocío Monasterio dice que “cenando en casa se tronchan con los niños» viendo la imitación viral de la actriz Inés de Miguel que ha corrido por las redes sociales. «Hace falta humor», reconoce Rocío Monasterio mientras ve en el monitor a su imitadora. «Le tengo que dar más frases», reflexiona sonriendo. Se sabe de memoria la actuación de su doble. «A Vox nos temen porque decimos la verdad. Somos una amenaza para la partitocracia de PP y PSOE, pero hace falta también humor… Frente a la izquierda del odio y la violencia, hay que denunciar también con humor».