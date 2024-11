Ribera comparecerá para dar explicaciones por la DANA a petición propia ante el pleno del Congreso el día 20

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, comparecerá a petición propia el próximo 20 de noviembre ante el pleno del Congreso para explicar el papel de su departamento en relación con la DANA, que arrasó más de 70 localidades en el suroeste de Valencia el 29 de octubre. En total, afectó a unas 800.000 personas. Fuentes del ministerio de Transición Ecológica han explicado que la comparecencia, a petición propia, es similar a la que este miércoles el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, realizará para dar cuenta de la gestión del Ejecutivo durante esta crisis.

En los últimos días, el PP ha reclamado la comparecencia de Ribera, a quien acusa de inacción en la gestión de la DANA y de estar más centrada en prepararse para el examen en Bruselas que en la actividad de su Ministerio, aunque ella defiende que estuvo al tanto en todo momento e incluso que trató de ponerse en contacto, sin éxito, con el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

Este martes, Ribera debe someterse en el Parlamento Europeo a una comparecencia de más de cuatro horas de duración, que dictaminará su idoneidad para ser vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva (Competencia y Transición Verde).

El portavoz del Partido Popular en el Congreso Miguel Tellado ha destacado este lunes en redes sociales que «ha faltado a más de 10 sesiones de control sin justificación. Mañana se examina para ser comisaria europea y hoy el Gobierno registra su comparecencia a petición propia. Nadie se cree esta patraña para quedar bien ante la UE y que el hecho de ser una ministra a la fuga no le salpique. Ya lo dijimos. Una mala ministra no sería una buena comisaria. Lo que no es bueno para España, no es bueno para Europa», ha destacado Tellado como se puede ver abajo.

Ha faltado a más de 10 sesiones de control sin justificación. El día 5, desde el @GPPopular pedimos su comparecencia por su no-gestión de la DANA. MAÑANA se examina para ser comisaria europea y HOY el Gobierno registra su comparecencia a petición propia. Nadie se cree esta… https://t.co/sW2z9xjhRj — Miguel Tellado (@Mtelladof) November 11, 2024

El anuncio de la comparecencia de Teresa Ribera por la DANA se ha producido también después de que Vox haya lanzado una campaña en redes sociales para que los ciudadanos se dirijan a representantes del PP europeo para reclamarles que impidan el nombramiento de la ministra como comisaria europea: «Tenemos 24 horas para impedir que sea comisaria». «Exigimos al PP un ‘no’ a Ribera», ha explicado el eurodiputado Jorge Buxadé, al presentar esta campaña con la que anima a los españoles a escribir al presidente de los populares europeos, Manfred Weber, y al vicepresidente, Esteban González Pons, «para mostrarles su desacuerdo con el nombramiento de la ministra».

Pedro Sánchez no ha admitido errores en la gestión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la respuesta a la crisis de la DANA que ha asolado Valencia. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno ha querido «ser claro» y ha aseverado que respalda de manera contundente la actuación de Ribera en esta crisis. «El mundo, Europa y España necesitan más Teresas Ribera y menos negacionistas del cambio climático», ha asegurado.

Este apoyo se produce después de la falta de información por parte de la Conferencia Hidrográfica del Júcar, dependiente de Ribera, sobre la situación barranco del Poyo. Su desbordamiento ocasionó la mayoría de víctimas mortales. Pedro Sánchez ha evitado hablar sobre dimisiones y pronunciarse sobre la gestión de la Generalitat valenciana.

La asociación Iustitia Europa ha presentado una querella contra Teresa Ribera, por su gestión en la catástrofe de la DANA, que ha dejado más de 220 fallecidos y múltiples desaparecidos en Valencia y en otros puntos del territorio nacional. La misma asociación ya presentó en los dos tribunales dos querellas contra ​el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ahora amplían esta querella contra Teresa Ribera, que ha estado desaparecida desde que se iniciase la crisis por el temporal.