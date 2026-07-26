Los Reyes se vuelcan con los afectados por los incendios mientras Sánchez se limita a visitar mandos y autoridades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado durante el fin de semana los lugares afectados por los más graves incendios que asolan los montes españoles, pero ha evitado el contacto con los afectados por el fuego, que superan ya las 115.000 personas, entre evacuados y confinados. Quienes sí han querido mantener un contacto directo con los afectados y transmitirles en primera persona su apoyo, solidaridad y cariño han sido los reyes, Felipe VI y Letizia, que este domingo, 26 de julio, se han desplazado al municipio madrileño de Villamanta, cuyo polideportivo «La Chopera» acoge a vecinos afectados de Villa del Prado, Aldea del Fresno y otros municipios del suroeste de Madrid.

Los distintos fuegos y la virulencia con la que se han propagado durante todo el fin de semana han llevado a Pedro Sánchez a incluir en su agenda presidencial dos visitas: el sábado 25 de julio estuvo en el puesto de mando de la localidad madrileña de Cenicientos, junto con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El presidente se desplazó en el helicóptero Super Puma desde el Palacio de la Moncloa hasta Cadalso de los Vidrios y, posteriormente, completó por carretera el trayecto hasta el puesto de mando, donde el contacto se limitó a los mandos y efectivos de Guardia Civil, bomberos, Policía Nacional y miembros de la UME, además de las autoridades locales presentes.

El mismo esquema se ha repetido 24 horas después, el domingo 26 de julio, pero con un cambio de escenario: el puesto de mando escogido ha sido el de Navaluenga (Ávila). Allí ha coincidido con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, además de con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el resto de autoridades locales.

Poco después, los reyes Felipe VI y Letizia han acudido a la localidad de Villamanta (Madrid), donde se han encontrado con los vecinos evacuados de localidades aledañas. Los monarcas, además de trasladar su apoyo, han escuchado las inquietudes que les trasladaban los vecinos.

Precisamente, al término del encuentro a puerta cerrada con los vecinos refugiados en el polideportivo de «La Chopera», la reina Letizia ha pedido «escuchar con atención a los vecinos, escuchar cómo se sienten y cómo cuentan que ha sido esa salida precipitada de su casa, cómo se han sentido, la tristeza que describen en la angustia, en la incertidumbre». La Reina ha hecho hincapié en las preguntas que dejan en el aire los afectados y que hay que escuchar: «¿Cuándo voy a volver?», «¿cómo estará mi casa?», «¿qué me voy a encontrar?» y, sobre todo, «¿qué hay que hacer para que esto no vuelva a pasar?».

El presidente Sánchez, no obstante, no ha escuchado a los vecinos. De hecho, hace tiempo ya que no lo hace, tras una catástrofe natural como la actual. Desde el 4 de noviembre de 2024, día en el que viajó a la localidad valenciana de Paiporta, uno de los puntos donde la DANA provocó mayores estragos y de donde el presidente tuvo que salir huyendo, con sus servicios de seguridad ante las descalificaciones y el lanzamiento de algún objeto hacia su persona, Sánchez no se prodiga en espacios abiertos, con multitudes.

Sánchez pisa poco la calle y, desde su entorno, señalan que «son los servicios de seguridad» los que deciden si existe riesgo o no para la integridad del presidente del Gobierno. Pero en la agenda del presidente brillan por su ausencia los encuentros con multitudes ciudadanas, en una etapa de gran crispación política y en la que los cánticos de «Pedro Sánchez, hijo de puta» se vienen coreando en distintos escenarios.