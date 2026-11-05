La Reina recurre al «bienvenidas» para saludar a las parejas de la Cumbre Iberoamericana en un acto en el que también había hombres

La Reina Letizia ha optado por un «bienvenidas» para recibir a las parejas de los mandatarios de la Cumbre Iberoamericana, pese a que entre los asistentes también había hombres. Una fórmula en femenino con la que ha dejado a un lado el masculino plural, utilizado en español para dirigirse a grupos mixtos.

«Buenos días y bienvenidas», ha comenzado doña Letizia su intervención en el Palacio Real de El Pardo. La propia Reina ha aclarado a continuación que se trataba de un «femenino plural acogedor en el que está incluido todo el mundo».

Entre quienes escuchaban el saludo estaban Jeffry Mauricio Umaña Avendaño, esposo de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, y Luis Farías, pareja del canciller venezolano, Oliver Blanco. Pese a su presencia, la Reina ha elegido dirigirse en femenino al conjunto de los invitados.

Doña Letizia ha ejercido de anfitriona de los acompañantes de los mandatarios en una jornada organizada con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana. El encuentro ha abordado la trata de personas con fines de explotación sexual y la inclusión de las personas con discapacidad a través de la cultura. Moncloa informó el miércoles de que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no participaría en el acto.

La jornada forma parte de la agenda organizada para los acompañantes de los mandatarios que participan en la Cumbre Iberoamericana de Madrid, celebrada los días 4 y 5 de noviembre.

La Reina pide erradicar la trata

Durante la jornada en El Pardo, la Reina ha reclamado que se siga trabajando para erradicar la trata de personas con fines de explotación sexual, un delito que, ha advertido, degrada y vulnera la dignidad.

El programa ha incluido una mesa redonda dedicada a esta cuestión. También se han celebrado dos representaciones de compañías de artes escénicas con experiencia en proyectos iberoamericanos para abordar la inclusión de las personas con discapacidad a través de la cultura.

Doña Letizia ha defendido el papel del arte y las artes escénicas en la forma de mirar a las personas con discapacidad. En su intervención ha sostenido que la cultura también puede contribuir a sanar.