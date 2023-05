El reguero de delincuentes sexuales que se están viendo beneficiados por los efectos de la ley del sólo sí es sí pergeñada por Irene Montero ya ha superado la barrera psicológica de los mil. Según la última actualización hecha desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) este miércoles 3 de mayo, son ya 1.025 los abusadores sexuales que han visto sus penas rebajadas gracias a los efectos de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual que el Gobierno socialcomunista aprobó el pasado mes de octubre. Además, la cifra de delincuentes sexuales que han salido de las cárceles gracias a esta ley se sitúa en los 105, según la misma actualización de las cifras.

Se trata de una actualización de cifras oficiosas, en tanto que la última publicación oficial difundida por el CGPJ, la segunda que ha hecho hasta el momento, data del 14 de abril. Este órgano ofrece de forma periódica actualizaciones del balance de rebajas de pena y excarcelaciones en las que se incluyen también aquellos casos a los que los diferentes tribunales no dan publicidad. Y, a pesar de lo alto de la cifra, estas 1.025 rebajas de pena de las que ha informado EP no dibujan de forma completa la gravedad de la situación real. Como han explicado desde el órgano de gobierno de los jueces, «algunos organismos no están comunicando las rebajas que se aplican desde sus juzgados». Es decir, que el propio CGPJ asume que, en realidad, las cifras reales son superiores a las 1.025 rebajas de pena y 105 excarcelaciones gracias a la ley del sólo sí es sí.

Efectos aún vigentes

La Ley Montero fue corregida por la facción socialista del Gobierno el pasado mes de abril, cinco meses después de ser aprobada, en una reforma que salió adelante con el apoyo del Partido Popular. Pero esta reforma sólo sirve para frenar este aluvión de rebajas de pena a partir de la fecha de su aprobación, no corrige los nefastos efectos producidos por el texto desarrollado por el Ministerio de Irene Montero durante el tiempo en que estuvo vigente, razón por la cual sigue aumentando de forma sostenida la cifra de rebajas de pena y excarcelaciones de delincuentes sexuales.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró al sacar adelante su texto original que su iniciativa jamás provocaría reducciones de penas, a pesar de los innumerables informes que advertían de ello y que, por supuesto, estaban en lo cierto, como el tiempo ha demostrado con estas 1.025 rebajas de pena y 105 excarcelaciones, cifras que aún aumentarán en próximas fechas. Se trata de un escenario que, en realidad, se parece más al que, carcajeándose, dibujó la número 2 de Montero en Igualdad, la tristemente célebre Ángela Rodríguez Pam, que en plena explosión de rebajas de pena este invierno, se reía de estas excarcelaciones: «¡Los violadores a la calle! ¡Miles, oleadas!», gritaba la secretaria de Estado, que actualmente sigue en su puesto.