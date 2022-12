Raúl Ochoa: «El Colegio de Abogados necesita responsabilidad y solvencia»

Raúl Ochoa forma parte de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid desde diciembre de 2017. Además es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, secretario de la Asociación Nacional de Abogados Penalistas, miembro del Consejo Académico del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), y presidente de la Comisión de Formación de la FBE (Federation Bar European). Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1986-1991). Además, es Socio Fundador del Bufete OCHOA-MARCO & ASOCIADOS, desde noviembre de 2016.

PREGUNTA.- ¿Por qué se presenta a las elecciones del Colegio de Abogados?

RESPUESTA.- Es evidente. Se ha visto a lo largo de la campaña la necesidad de que haya una persona y un equipo al frente de la institución, que mantengan la responsabilidad, la solvencia y dé al Colegio lo que merece. Lógicamente, mi presentación fue anunciada en el mes de abril porque muchísimos compañeros de profesión me pidieron que por favor diera el paso. Y aquí estamos.

P.- ¿Qué puede aportar al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid que todavía no hayamos visto?

R.- Conozco la institución por dentro, también por fuera y, por supuesto, llevo más de 30 años en el ejercicio profesional. Considero que conozco muy bien las necesidades de los compañeros y compañeras.

P.- Ha comentado que el ICAM necesita varios cambios. ¿Habría que empezar por un cambio de generación o de actitud?

R.- El cambio es esencial en dos cosas. Primero, por la ciudadanía que es a quienes nos debemos como profesionales. No olvidemos que vivimos de y para los ciudadanos. Pero también tenemos que mejorar los procedimientos y la eficacia, para que al final todo el mundo sienta que el ICAM es su casa y piense que está pagando una cuota para recibir unos servicios, que es la percepción que desgraciadamente no tienen hoy nuestros compañeros.

P.- ¿Qué papel tiene la cuota cero en su programa?

R.- Yo ofertas descabelladas las respeto, pero no las comparto. ¿De qué se mantiene el Colegio si no se paga una cuota? ¿Alguien entiende que hay un presupuesto cercano a los 40 millones de euros? Yo creo que el debate no es si la cuota es cara media o baja. El debate es para qué la pago. Nos parece un impuesto revolucionario, porque al final lo que hacemos es que para poder comer, para poder trabajar, tenemos que estar colegiados. Por ello, lo mínimo que hay que hacer es que lo que se paga se traduzca en un buen servicio. El Colegio está para atender las necesidades y podamos ofrecer nuestra ayuda a todo aquel que nos lo pida y lo necesite.

P.- En cuanto al turno de oficio, ¿Cómo ve la situación y qué habría que cambiar?

R.- Yo llevo 31 años en el turno de oficio y curiosamente tuve la gran la gran suerte de que se me concedió hace escasos años la medalla de honor del propio turno por llevar 25 años sin haber recibido queja ninguna de ningún cliente. Después de cientos de clientes que he atendido, tanto en materia penal como en materia civil. El turno de oficio tiene muchísimas carencias, pero, sobre todo, tiene una muy importante y es que tenemos que trasladar cuál es el trabajo del abogado. Cuando alguien tiene un problema jurídico, lo que hacemos no es sólo ayudarle en la resolución, sino que acompañamos en el duelo que supone ese problema, porque toda persona que tiene un conflicto tanto con los tribunales como con la administración, como en una negociación, está viviendo un duelo.

Antes de ayer fallecía otro compañero del turno y además le iban a desahuciar. Estos son los problemas que hay que cambiar. Ya digo desde éste momento que nosotros somos los últimos. En el Colegio los que de verdad importan son los colegiados y colegiados. El decano tiene que estar para atender, para escuchar, para ayudar, como aprendí yo de don Antonio Pedrol Rius, que el 17 de octubre hizo 30 años de su fallecimiento, del que no le hemos dedicado ni una sola mención. Y era el primero que te atendía, el primero que te ayudaba, el primero que te escuchaba. Eso es lo que quiero recuperar.

P.- ¿Qué mensaje le gustaría mandar para las elecciones de mañana?

R.- Que vengan a votar. Eso es lo importante. Que demos un ejemplo de moderación, de participación, incluso de compañerismo, que es lo que se presume de nosotros. Estaremos todos encantados de que vengan y si votan el 90% del censo será un gran éxito. Y demostrar que la abogacía tiene mucho que decir y que está muy presente. Vamos a abrir una etapa estupenda, pero necesitamos la confianza de nuestros compañeros y compañeras.