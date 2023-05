El Gobierno de Pedro Sánchez se ha metido en otro charco internacional; esta vez con un país aliado y de la UE: Italia, que le ha recriminado a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, su injerencia en la política de Giorgia Meloni y la considera «inaceptable».

Tras el choque de Israel con Sánchez, es ahora Italia, por boca de su ministro de Exteriores, quien ha devuelto una vergonzante dosis de realidad a Yolanda Díaz al lanzarle que «las dificultades electorales de su partido no justifican ofender a un aliado». El Gobierno de Italia ha respondido así a Yolanda Díaz, que ha criticado en el Congreso a la presidenta Giorgia Meloni porque «ha salido el 1 de mayo en Italia a propiciar un decretazo para gobernar contra los trabajadores».

Tras estas declaraciones, que Italia considera una ofensa, el ministro de Exteriores italiano y ex presidente del Europarlamento, Antonio Tajani, ha tachado de «inaceptables» las palabras de la vicepresidenta segunda respecto a su país, unas declaraciones que ha vinculado con las «dificultades electorales de su partido».

Spiace che il vicepremier spagnolo Yolanda Diaz interferisca nella vita politica italiana dando giudizi inaccettabili sulle scelte del governo.Le difficoltà elettorali del suo partito non giustificano offese ad un partner e alleato europeo. Non è questo il modo di collaborare. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 10, 2023

«Es una lástima que la viceprimera y ministra española Yolanda Díaz se entrometa en la vida política italiana emitiendo juicios inaceptables sobre las decisiones del Gobierno. Sus dificultades electorales no justifican las ofensas a un socio y aliado europeo. Esta no es la manera de colaborar», han sido las palabras exactas del ministro transalpino y dirigente de Forza Italia para denunciar la ofensa de Yolanda Díaz a Italia.

No es éste el único choque internacional que ha vivido en los últimos días el Gobierno de Sánchez, que parece no conocer del todo las relaciones internacionales. Recientemente, fue el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien incomodó al Gobierno de Israel, también por otra injerencia en su vida política.

Durante una intervención de Pedro Sánchez en Tel Aviv como presidente de la Internacional Socialista declaró: «Queridos amigos israelíes, nosotros, como miembro de la Internacional Socialista, siempre hemos luchado por la libertad, igualdad, justicia y democracia. Sin embargo, como muchos sabéis, se trata de valores que no podemos dar por sentado y que tenemos que promover y defender a diario. Por ello, ahora como siempre, la Internacional Socialista se solidariza con el pueblo de Israel. Queridos amigos, siempre nos encontraréis en la lucha por la democracia», dijo Sánchez a la multitud congregada en Tel Aviv. De esta forma, daba pábulo a quienes tratan de desestabilizar en los últimos tiempos el Gobierno de Benjamin Netanyahu.

Inmediatamente, las autoridades israelíes, respondieron a la intromisión de Sánchez: el ministro de Asuntos Exteriores del país, Eli Cohen, le dijo que «para los negacionistas de las reformas, no hay líneas rojas, incluyendo su intento de comprometer la posición internacional de Israel». Añadió que, «ninguna organización o entidad internacional decidirá en nombre del pueblo israelí y estoy seguro de que la intención de Sánchez no es esa. Como alguien que apoya las reformas, no me cabe duda de que fortalecerán la democracia y el equilibrio del gobierno».