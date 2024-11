El PSOE vetó a Loyola de Palacio y Cañete como comisarios pero carga contra el PP por rechazar a Ribera

El mismo PSOE que rechazó a los populares Loyola de Palacio y Miguel Arias Cañete como comisarios europeos carga ahora contra el PP por oponerse al nombramiento de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica cuya actuación en la crisis de la DANA ha sido calificada de «negligente» por la oposición.

Por ejemplo, la pasada semana, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, acusó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de estar poniendo «en riesgo» la Unión Europea con su veto a la elección de Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva y responsable de la cartera de Competencia de la nueva Comisión diseñada por Ursula von der Leyen.

Los socialistas también han arremetido contra los populares españoles por su «falso patriotismo» y han interpretado este veto como un intento de Génova de «salvar» al presidente valenciano, Carlos Mazón, en una operación «surrealista».

Sin embargo, fue el mismo PSOE el que se opuso en 1999 y 2014, respectivamente, a las designaciones de Loyola de Palacio y Miguel Arias Cañete, ambos candidatos del Partido Popular que finalmente superaron las evaluaciones y accedieron al Ejecutivo comunitario.

En ambos casos, el PP denunció que estos candidatos fueran objeto de «acoso» y «juego sucio» por parte del PSOE. El hoy eurodiputado del PP y actual vicesecretario de Acción Institucional de la dirección de Alberto Núñez Feijóo, Esteban González Pons, recordó en 2014, en plena campaña del PSOE contra Arias Cañete, que ya en 1999 los socialistas «le amargaron» y «le hicieron imposible» la candidatura a Loyola de Palacio.

Sin embargo, la ex ministra de Agricultura del Gobierno de José María Aznar, finalmente ganó y se convirtió en la primera mujer española en ser vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Relaciones con el Parlamento Europeo, Transportes y Energía. También Arias Cañete, ex ministro de Agricultura también con Aznar y con Mariano Rajoy, consiguió la cartera de Acción por el Clima y Energía.

Además, González Pons hizo alusión a que la entonces socialista Rosa Díez llegó a escribir una carta a la Comisión Europea para pedir que De Palacio, a la que los socialistas relacionaron con el caso del lino, no fuera comisaria. Díez, según Pons, redactó aquella misiva «con ánimo de revancha» y con «mal estilo», impropio de «un político que pretenda tener una visión grande».

Entretanto, el PP de Alberto Núñez Feijóo está abierto a votar en contra del conjunto del gobierno de Ursula von der Leyen en la Comisión Europea si incluye entre sus comisarios a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien corresponsabiliza de la gestión de la dana.

Los populares están dispuestos a llevar su veto a Ribera «hasta las últimas consecuencias», según fuentes de la dirección nacional, que eleva así la presión para que Ribera no continúe como candidata a vicepresidenta de la Comisión Europea. Además, las fuentes de Génova no temen represalias de Von der Leyen por votar en contra de su propuesta de Colegio de Comisarios si se mantiene a Ribera. «Nos preocupa más estar a la altura, cumplir con los españoles tras lo sucedido en Valencia que la relación con Von der Leyen», sostiene tales fuentes.

El presidente del PP recalcó este lunes, ante la Junta Directiva Nacional de su formación, que Ribera no será vicepresidenta de la Comisión Europea con los votos de su partido. «Hemos defendido -y lo seguiremos haciendo hasta el final- que quien ha demostrado ser una mala ministra, no solo ahora, pero especialmente en estos momentos de emergencia nacional, no merece ser premiada ni promocionada en ningún sitio. Y menos ser nombrada vicepresidenta de todos los europeos. Desde luego, no con nosotros», enfatizó Feijóo sobre los votos del PP español.

«Sánchez -prosiguió- está en cólera por este asunto. Le molesta que Europa haya obligado a su ministra a comparecer en el Parlamento español 20 días después de la tragedia. Ha sido Europa la que le ha obligado a comparecer delante de las Cortes Generales para dar respuesta a sus responsabilidades delante de los españoles», añadió el líder del PP.

«Sánchez se ha dado cuenta de que, por encima de los intereses de España, para mí no está ni Sánchez ni nadie. No hay ningún compromiso del PP español por encima de España. No lo hay, ni ahora ni lo habrá», aseguró Feijóo.

El PSOE y el candidato de Meloni

Además, el presidente del PP se refirió a que los socialistas incluso han llegado a ofrecer su voto a favor del italiano Raffaele Fitto, candidato de Georgia Meloni incluido por Von der Leyen en su propuesta de comisarios, con tal de que Ribera salga elegida.

«¿Os acordáis de las líneas rojas de lo que llaman la ultraderecha? Pues mirad, ahora la oferta del PSOE en Europa es pactar con lo que llaman la ultraderecha europea. Ya veis que la grandilocuencia y los cordones sanitarios duran lo que tarda el PSOE en necesitar a los comisarios de la extrema derecha a cambio de que voten a la comisaria candidata Teresa Ribera», dijo Feijóo a sus compañeros del PP este lunes en la Junta Directiva Nacional del partido celebrada en Madrid.

El PP ha apostado fuere porque Ribera se someta a una votación secreta y en urna en las comisiones del ramo del Parlamento europeo después de que comparecer en el Congreso este miércoles. En estas comisiones, el PP español votará en contra de la ministra, que necesitaría mayoría simple. Y en la posterior votación de conjunto del Colegio de Comisarios por el Pleno de la Eurocámara, prevista en principio para el 27 de noviembre, el PP está dispuesto a votar en contra si Ribera sigue en liza. Aquí la propuesta de Von der Leyen de conformación de su Ejecutivo comunitario también requeriría mayoría simple.