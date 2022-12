El PSOE de Pedro Sánchez parece dispuesto a extender a cualquier ámbito el ambiente de tensión y polarización que en las últimas semanas se ha instalado en el Congreso de los Diputados, llevándolo incluso a las celebraciones familiares de Navidad como la cena de Nochebuena. Es lo que se desprende del editorial que en su último número publica la revista del partido El Socialista, en cuyo editorial se alecciona a los militantes y simpatizantes socialistas para discutir con lo que denominan el «cuñado de derechas».

A pesar de centrar su artículo principal en consejos para debatir sobre política y en descalificar a la oposición, la revista semanal del partido de Sánchez se permite acusar a «la derecha y la ultraderecha» de estar «extendiendo la crispación por todo el país». «Al igual que PP y Vox se dedican a montar escándalos cada dos por tres en Congreso y Senado para llamar la atención, es muy probable que la tentación del cuñado sea exactamente esa: ser el protagonista de la reunión familiar, a costa de la paz que debería reinar en Nochebuena» y montará «una bronca», acusa la publicación, obviando, por ejemplo, las palabras de Irene Montero de esta semana en sede parlamentaria en las que cargaba contra el PP por «fomentar la cultura de la violación» y llamo «fascistas» a los diputados de Vox.

El artículo que fija la posición de periódico oficial del PSOE compara «al cuñado de derechas» con «las indigestiones propias de los excesos en las cenas» y, llevando la crispación al ámbito íntimo y familiar, considera algo digno de lamentar que «tu hermano o hermana se casase con un simpatizante del PP, o de Vox, si ya nos ponemos en lo peor». En este sentido, presume que los votantes de estos partidos democráticos difunden «fake news» y una «espiral de bulos y medias verdades llegadas por Whatsapp con las que te bombardeará entre plato y plato», en las celebraciones navideñas.

Del mismo modo, El Socialista frivoliza con cuestiones como la integridad territorial del Estado recogida en la Constitución Española o los pactos de Sánchez con los proetarras de Bildu o un con los separatistas. «Tienes que ser consciente de que tu cuñado – o cuñada, desde luego – cree que España se rompe. […] Para él o ella el país vive sus últimos días, y el social comunismo llama a la puerta como Aníbal hacía en las afueras de Roma», sostienen los autores del artículo.

Descalifica

Asimismo, la publicación fundada por Pablo Iglesias Posse descalifica a los votantes de Vox porque «en su mente, la civilización occidental está en peligro y solo unos elegidos pueden recuperar el esplendor de la Edad Media. Ya sabes, volver al feudalismo, los castillos desde los que señores hacían y deshacían, y el cobro del diezmo». Para los socialistas, que presumen de no querer crispar y querer «tener la fiesta en paz», los españoles que no votan la izquierda no son capaces de mantener «cualquier discusión racional».

Del mismo modo, el editorial de la publicación tira de argumentario del PSOE para aleccionar a sus lectores y que lo difundan entre sus allegados En este sentido, asegura que «la política es cambiar la vida para mejor a millones de personas» y, dicen, eso es en lo que «está empeñado nuestro secretario general y presidente del Gobierno». «Nosotros, con los datos, tenemos suficiente», argumentan, echando mano de los mantras con los que el Gobierno socialcomunista vende su acción de Gobierno: «más empleo que nunca, con más trabajadoras y trabajadores fijos; la inflación más baja de la zona euro; medidas que han permitido rebajar el coste de la vida, y que los trabajadores y trabajadoras puedan viajar gratis en tren».

Del mismo modo, y a pesar del empobrecimiento de los españoles debido a la inflación y que va a hacer que la de este año sea la cena de Nochebuena más cara de la historia, un 12,4% más que en 2021, sacan pecho de sus políticas e incluso de los actuales precios de la luz en España. «Y podríamos seguir», concluye el artículo.