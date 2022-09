El PSOE contra los muertos y las tradiciones: promueve ataúdes de cartón por el impacto ambiental

El PSOE se lanza a meter su ideología en todos los ámbitos de la vida. Su última proposición no de ley remitida al Congreso pasa por impulsar que se utilicen ataúdes de cartón ondulado en lugar de féretros de madera para reducir el impacto al medio ambiente. Los socialistas, encabezados por Pedro Sánchez, apuestan también por materiales vegetales distintos a la madera para los recipientes que albergan los restos de los difuntos.

Así se puede leer en el texto que el PSOE quiere que se debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Cámara Baja, tal como lo han registrado en los últimos días. Ven como necesidad imperiosa que se tomen medidas para minimizar el impacto ambiental y sobre la salud de los hornos crematorios. En esta línea plantean ataúdes de cartón o de otros materiales vegetales, así como vestir al fallecido con ropa de fibra textil natural y evitar métodos de tanatopraxia, es decir, tratamientos que se realizan sobre un cadáver con fines higiénicos, de conservación, restauración, etc. para adecentar su presentación.

Por otra parte, abogan porque los nuevos crematorios se ubiquen en los márgenes de las ciudades. No quieren ver cerca de los núcleos urbanos estas construcciones y quieren que los muertos acaben en suelos de clasificación industrial, esto es, en polígonos de fábricas.

La iniciativa socialista, que difunde Europa Press, recoge varias investigaciones que, según esgrimen, prueban que la incineración de cadáveres humanos produce emisiones contaminantes peligrosas para la salud. La legislación vigente, indican, ya obliga a los titulares de estos servicios a realizar controles y a disponer de los equipos de filtración necesarios para evitar los aires tóxicos de sus emisiones. No obstante, sostiene que «no siempre se aplican las mejores técnicas disponibles de descontaminación, especialmente en las instalaciones antiguas».

Legislación

Por otra parte, piden una legislación nacional para regular este tema. Aceptan que el Consejo Interterritorial de Salud aprobó en 2018 una Guía de consenso sobre la actividad mortuoria pero no les vale. Aseguran que no existe una norma que impida que estas instalaciones se sitúen en los cascos urbanos o en zonas próximas a ellos. No obstante, el documento citado sí contempla algunos mínimos sobre la distancia a la que deben estar las chimeneas de viviendas, si bien aún hay regiones españolas que no las han incorporado a sus normativas.

Así con todo, aspiran a que el Congreso pida al Ejecutivo de PSOE y Podemos que, en colaboración con las comunidades, regule una ordenación de la actividad de cremación de cadáveres que tenga una perspectiva medioambiental. Quieren que también en la despedida de los seres queridos se haga un especial hincapié en la del planeta Tierra y de la salud de los seres humanos.

En resumen, quieren que los crematorios hoy en día operativos aumenten los sistemas de seguridad para evitar emisiones tóxicas. Quieren que se cumplan los estándares de calidad del aire que rigen dentro de la Unión Europea y que trasladan otras entidades supranacionales.

También incluyen la iniciativa de que los que aún están por construir se alejen de las zonas residenciales y se coloquen en terrenos industriales. Todo ello «teniendo en cuenta, además, todas las circunstancias que intervienen en la dispersión de las emisiones, tales como la fuerza y la dirección del viento».

Empleados de una funeraria española custodian un ataúd.

Por otra parte, tanto en los tanatorios con hornos actuales y futuros, el PSOE quiere exigir que empleen las «mejores prácticas y tecnologías existentes para reducir al máximo las emisiones contaminantes». Este extremo pasa por féretros de cartón ondulado o de otros materiales vegetales distintos a la madera, vestir al difunto con ropa de fibra textil natural y descartar los tratamientos de tanatopraxia.

«Con estas actuaciones se podrían eliminar los componentes sintéticos volátiles que habitualmente componen los féretros convencionales y las ropas sintéticas, así como el formaldehído y otros líquidos de conservación tóxicos», relatan desde el PSOE.