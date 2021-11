Aviso de algunos de los barones socialistas a Pedro Sánchez a cuenta de la financiación autonómica. Desde Santiago, dónde se han reunido ocho presidentes para discutir sobre la cuestión, el aragonés Javier Lambán le ha reclamado al jefe de Ejecutivo que no van a aceptar otra cosa que no sea «igualdad de derecho». Porque, tal como ha explicado el manchego Emiliano García-Page, ellos representan «la España para sumar, no para fastidiar». Todo el mismo día que el Gobierno ha evidenciado que el separatismo catalán y vasco tiene el control del Estado con la cesión a todas sus exigencias en la negociación de los Presupuestos.

Por eso ahora reclaman que el nuevo modelo de financiación se acuerde en una mesa multilateral, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y se haga de forma urgente. Y es que Lambán le ha recordado a Sánchez que «el frentismo conduce a la catástrofe». Tal vez un aviso a navegantes de cara a no beneficiar mucho a unas comunidades frente a otras. El presidente de Aragón ha advertido que «igualdad de todos los españoles pasa por que España sea la misma y disfrutada igual por un gallego, un aragonés, un vasco, un catalán o un andaluz». En la misma línea se ha referido el asturiano Adrián Barbón: «no pedimos privilegios», ha esptado.

El popular Alberto Núñez Feijóo, que ha ejercido de anfitrión de la cita, ha manifestado que «no es un frente contra nadie» y «si alguien lo quiere ver así es, que no quiere que hablemos los presidentes autonómicos». Mensaje directo al Palacio de La Moncloa y al Ministerio de Hacienda, que han intentado que la reunión que convocó Feijóo no se llegase a celebrar, tratando de impedir la presencia de los barones socialistas.

La España despoblada

Las ocho comunidades representadas en la cita de Santiago, cinco del PSOE, dos del PP y una del PRC, representan el 62% del territorio nacional y el 24% de la población española. Buena muestra de la dispersión de sus habitantes. Lo que se viene conociendo como la España despoblada. Sus presidentes piden recursos para paliar este déficit que mantienen desde hace años frente a otras comunidades más pobladas.

Las autonomías firmantes llegan a hablar de «emergencia democrática» para que las comunidades puedan «prestar servicios similares con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos tributarios». Por eso apuestan por un plan específico liderado por los Ministerios de Transición Ecológica y Hacienda que pueda dar respuesta a sus problemas.

Los mandatarios de Galicia, Castilla y León (PP); Cantabria (PRC); y Asturias, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha y Extremadura (PSOE) lamentan que pese a tener menos niños escolarizados que Valencia o Madrid tienen un mayor gasto en educación, debido a esa dispersión. Lo mismo pasa a nivel sanitario, con una población más envejecida que las comunidades con más población.