El presidente de Naturhouse ve «perfecto» que «Feijóo pida ayuda» a los empresarios para acercarse a Junts

El presidente de Naturhouse, Félix Revuelta, ha valorado de forma positiva que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, haya pedido el apoyo del empresariado para tratar de acercar posturas con Junts en el actual escenario político. «Me parece perfecto que Feijóo nos pida ayuda para interceder con Junts», ha afirmado el empresario. El empresario defiende el papel del sector privado como mediador político en un momento clave para la gobernabilidad.

Las palabras de Revuelta llegan después de que Feijóo haya reconocido públicamente que está buscando vías de diálogo indirectas con el independentismo catalán, ante la dificultad de lograr apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante iniciativas clave en el Congreso. En ese contexto, el liderazgo del PP ha señalado a los empresarios como posibles interlocutores privilegiados para facilitar un acercamiento con el partido de Carles Puigdemont.

Preguntado por la iniciativa del líder popular, Revuelta ha defendido que el papel del empresariado como mediador es legítimo y necesario en momentos de bloqueo político: «Me parece muy bien porque la política se tiene que acercar mucho más a los empresarios que lo que está». En este sentido, ha añadido que «los empresarios somos una parte fundamental en este país y que en Cataluña nos pida ayuda para influir en los políticos, pues me parece perfecto porque la situación del país es crítica y es necesario hacer movimientos y me parece muy bien».

El presidente de Naturhouse también ha subrayado que la situación política actual exige diálogo transversal, más allá de las siglas, y ha considerado que cualquier intento por rebajar la tensión entre el bloque constitucionalista y el independentismo puede ser positivo para la economía. «Si podemos ayudar a que haya entendimiento, hay que hacerlo», ha insistido este miércoles 3 de diciembre en declaraciones realizadas a Antena 3 en el programa Espejo Público.

Las declaraciones del presidente de Naturhouse se han producido después la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, haya afirmado que las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez están «rotas» y que «no habrá negociaciones» con el Ejecutivo socialista. La dirigente separatista se ha pronunciado es una rueda de prensa celebrada este miércoles donde ha dicho que «Sánchez reconoce públicamente los incumplimientos» y que, por tanto, «la relación entre ellos y nosotros está rota».

Hace pocos días, el 30 de noviembre, además, Pedro Sánchez atacó a Junts a través de un artículo publicado en los últimos días por la web de El Socialista, órgano oficial de comunicación del PSOE, se acusa ahora al partido de Carles Puigdemont de ser parte de la «derecha y ultraderecha». Lo colocó entonces al lado de Vox y PP. Esta andanada lanzada por Ferraz contra Junts se produce semanas después de anunciar los de Puigdemont su ruptura con los socialistas, hartos de los incumplimientos de Sánchez. De hecho, fue la propia Míriam Nogueras, portavoz de la formación independentista en el Congreso, quien así lo constató desde la tribuna de la Cámara. «No ha aprovechado la oportunidad que tenía», señaló entonces dirigiéndose al presidente Sánchez durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja.